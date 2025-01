Samuel de Saboia lança single e videoclipe de seu primeiro álbum

Samuel de Saboia lança “Rei de Nada”, canção que antecipa seu primeiro álbum de estúdio. A música – que chega acompanhada de videoclipe com direção criativa de Samuel de Saboia e direção de Breno Moreira – explora temas profundos como solidão, autodescoberta, liberdade e conquista.

Nascido em Recife, Pernambuco, em 1997, Samuel é um artista multidisciplinar que interage com diversas formas de arte – pintura, escultura, vídeo, performance e música –, desenvolvendo cuidadosamente uma linguagem interartes, em que os limites tradicionais de cada uma são explorados e colocados em constante diálogo. Desde 2022, é colaborador da Comme des Garçons e possui parcerias criativas com a Vogue Britânica e Balmain. Tem exposições em Zurique, Paris, Nova York, Marrakech, São Paulo, Cidade do México e Bruxelas. Em 2024, tornou-se o artista mais jovem a integrar a coleção do Los Angeles Contemporary Art Museum (LACMA).

“Rei de Nada”, que marca a estreia dedicada de sua linguagem musical, nasceu durante o Carnaval de Salvador, enquanto Samuel trabalhava na produção de duas novas exposições e nas gravações de seu álbum. Nesse período, ele reencontrou um amor de infância, enfrentou a perda de um amigo e lidou profundamente com sua espiritualidade. A música reflete essa jornada, abordando solidão, amadurecimento e a liberdade de deixar o passado para trás. “Rei de Nada é uma maneira de trazer a melancolia para o baile e, ao mesmo tempo, sentir e expurgar a dor”, reflete Samuel.

Composta e arranjada por Samuel, a faixa foi gravada no Estúdio Trampolim e produzida por Lucas Cavallin, com engenharia de som de Victor dos Anjos, mixagem de Ricardo Mosca e masterização de Felipe Tichauer. Os acordes e rítmicas foram interpretados por amigos de longa data: Zelo Cristaldo (viola caipira), Tom dos Reis (baixo) e Thomas Harres (bateria). A canção traz uma sonoridade quase acústica, construída com poucos instrumentos e sem muitos efeitos, destacando em primeiro plano a sinceridade da letra. Samuel se inspira, ancorado em sua própria identidade, em artistas como Joni Mitchell, Scott Walker, Labi Siffre, Luiz Melodia, Naná Vasconcelos, Os Tincoãs, Nick Drake e Gal Costa.

O clipe de “Rei de Nada”, filmado na Casa Milagres, no Cosme Velho, Rio de Janeiro, captura locais significativos da vida do cantor, narrando o reencontro de amigos após anos sem se ver e entrelaçando memórias do passado, presente e futuro. Samuel atua como seu eu-criança e eu-artista, ao lado dos atores Iza Moreira, Lucas Wickhaus, Apollo Misael Estevão dos Santos e Cidoca Nogueira. O vídeo, gravado em película preta e branca, evoca uma atmosfera atemporal e profunda, explorando a complexidade emocional de um homem em transformação.

O álbum completo, programado para abril de 2025, teve início durante a pandemia, quando Samuel estava em residência artística em Zurique. “A pandemia me obrigou a ficar sozinho por muito tempo. Passei três ou quatro meses sozinho dentro de um ateliê, onde a música se tornou meu momento de calma e de marcação do que sou. A pintura permite que as pessoas cheguem até certo ponto do que sou, até a vírgula; a música deixa ver o que tem depois das reticências. Depois delas, tem um Samuel ainda mais real”, comenta.

Para o artista, “Rei de Nada” é um convite à aceitação da nossa própria complexidade e à ressignificação das escolhas e transformações que moldam quem somos hoje. “Minha canção tem Pernambuco e Bahia, Londres e Paris. Rock psicodélico, percussão de terreiro, piano de igreja e vocais de primeira viagem”, conclui.