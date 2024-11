Samuel Damin se prepara para fim de semana intenso em Interlagos

As competições do Campeonato Paulista de Automobilismo retornam a Interlagos no próximo final de semana, e Samuel Damin terá uma agenda cheia.

Conhecido como “The Doctor” e apoiado pela Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de preparo automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis, Damin disputará três categorias: HB20 Racing Cup, Fórmula Delta e Turismo 1.4.

Após corridas disputadas em Velocitta, o piloto volta à capital paulista em busca de bons resultados em todas as frentes. “Será um fim de semana intenso, uma verdadeira loucura, pois estaremos na pista pelo menos 12 vezes entre treinos livres, classificações e corridas. Também estaremos ao volante de diferentes equipamentos, o que é ótimo, mas bastante cansativo”, destacou o piloto.

Na Fórmula Delta, Damin busca aprimorar o ritmo de volta. “Temos um ótimo equipamento, mas enfrentamos alguns problemas na última etapa, que estou confiante de que não se repetirão em Interlagos”, comentou.

Já no Turismo 1.4, Samuel dividirá o carro com seu grande amigo Thiago Arns. “Será um equipamento diferente, mas nos adaptamos muito bem a ele e temos obtido bons resultados, que esperamos repetir ao longo do final de semana”, acrescentou.

Sobre a HB20 Racing Cup, Damin está animado com as disputas acirradas da categoria. “A competição é muito equilibrada, e esperamos contar com um carro competitivo para lutar pelo pódio em Interlagos. Estamos nos aproximando do final da temporada, então vou aproveitar ao máximo o tempo de pista para buscar os melhores resultados possíveis”, concluiu.

Samuel Damin conta com o apoio da Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de preparo automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis.

As corridas da HB20 Racing Cup e Fórmula Delta poderão ser acompanhadas pelo Portal e TV High Speed Brazil através do http://www.youtube.com/highspeedtvbr e suas multiplataformas.

As corridas também serão exibidas pela CBTV Play: www.cbtvplay.com.br, no APP CBTV Play, Canal 68 da Moobi TV, Canal 192 da Infini TV, Acenet, CXTV, Amazon, FIRE TV, Google TV, Apple TV, Box Brazil Play e ITV.