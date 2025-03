Samuel Damin conclui fim de semana com dois pódios e chegada espetacular

Neste fim de semana, Samuel Damin encarou uma rodada dupla em Interlagos, São Paulo. O piloto competiu com o Chevrolet Onix #6 no Turismo 1.4 Marcas e Pilotos Paulista e com o HB20 #6 na HB20 Cup, que fez sua estreia na temporada.

No Turismo 1.4, Samuel, que divide o carro com Thiago Arns, teve um domingo de muito trabalho. Enfrentando um grid repleto de competidores, realizou boas ultrapassagens e esteve sempre entre os cinco primeiros na categoria Pro-AM. No fim da prova, cruzou a linha de chegada na quarta colocação, ficando a menos de um décimo de segundo do terceiro colocado e garantindo um lugar no pódio.

Já na HB20 Cup, Samuel teve duas corridas onde enfrentou desafios com disputas intensas e a necessidade de se readaptar ao carro, que não pilotava desde o fim da temporada 2024.

A primeira corrida foi emocionante, com Damin batalhando o tempo todo por um lugar no pódio. Após uma disputa acirrada com Gustavo Simão (#227), os dois subiram lado a lado a Curva do Café. Na bandeirada, Samuel ficou a poucos milésimos do pódio, concluindo a prova na sexta colocação.

No domingo, “The Doctor” largou da quarta posição, manteve um bom ritmo, realizou ultrapassagens e chegou a liderar a prova, demonstrando grande desempenho. No entanto, acabou sendo superado por Gustavo Braga, que venceu a corrida. Ainda assim, Damin cruzou a linha de chegada em quinto lugar, garantindo mais um pódio no fim de semana e mostrando excelente ritmo e performance em Interlagos mesmo sofrendo com problemas de câmbio.

“Tivemos um fim de semana com altos e baixos – felizmente, mais altos do que baixos – e conseguimos dois pódios, um no Turismo 1.4 – Marcas e Pilotos e outro na HB20 Cup. Apesar disso, fiquei um pouco descontente com a forma como a corrida do Marcas foi conduzida. Tivemos muitas intervenções do safety car e, mesmo sob bandeira de segurança, vi vários carros se digladiando sem necessidade”, comentou Samuel.

“A organização do evento poderia analisar melhor essas situações, pois o campeonato tem uma grande estrutura e atitudes como essas não deveriam acontecer. Costumo dizer que a melhor volta é a volta pra casa, e saímos daqui bem, com o carro inteiro, então está tudo certo.”

Sobre seu desempenho na HB20 Cup, Damin destacou os bons resultados, mas reconheceu que há espaço para evolução:

“Na HB20 Cup, tivemos ótimos momentos. Andamos no ritmo do líder, fiz algumas manobras muito bonitas, mas ainda há pontos que preciso refinar na pilotagem. Poderia ter ido um pouco melhor bem como no Marcas e Pilotos, pois cometi um ou dois erros que me custaram posições. Mas, no geral, estamos no caminho certo.”

“Quero agradecer a todos pelo apoio e claro aos meus patrocinadores, Blue M – Oxygen For Health, Doctor Assistant AI e a Arcanjo Bonés! Agora, seguimos nos preparando para a próxima etapa, que acontecerá em abril, mais uma vez com rodada dupla no Turismo 1.4 e na HB20 Cup.”

As próximas disputas da HB20 Cup e do Turismo 1.4 – Marcas e Pilotos serão realizadas nos dias 18, 19 e 20 de abril, em Interlagos.

Samuel Damin conta com o apoio da Blue M – Oxygen For Health, Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de preparo automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis.