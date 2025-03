Samuel Amaro mergulha no UK Garage em seu novo EP ‘Modo Noturno’

O cantor, compositor e produtor musical maringaense Samuel Amaro apresenta seu mais novo trabalho, o EP ‘Modo Noturno’, disponível nas plataformas dia 14 de março. Com duas faixas que transitam entre a pulsação vibrante e a melancolia do UK Garage, o EP é um ponto de virada na trajetória do artista, que se reinventa ao explorar novas sonoridades e narrativas visuais.

Conhecido por seu pop alternativo e urbano, em ‘Modo Noturno’ Samuel constrói um universo sonoro onde batidas fragmentadas, graves intensos e atmosferas noturnas se entrelaçam a letras introspectivas. O artista amplia sua identidade artística trazendo influências dos clubes britânicos noventistas, sem perder a sensibilidade que caracteriza suas composições.

O EP conta com a participação especial de Teruomon, produtor e artista que criou boa parte do universo do EP e adicionou ao projeto uma abordagem única, misturando texturas eletrônicas e ritmos quebrados que potencializam a energia das faixas. A colaboração reflete o interesse de Samuel em expandir seus horizontes criativos e se aprofundar em novos estilos.

Além da música, o EP também se desdobra em uma experiência visual. Com captação de Tamilyn Yokoyama (@tamilyny) e José Farias (@azapy_zeze), lettering/motion de Gabriel Sampaio (@gabs__) e styling de Divisa (@divi.zza), o lançamento inclui dois visualizers que acompanham a estética do EP e um videoclipe oficial, que chega no dia 18 de março, traduzindo em imagens a atmosfera do projeto.

‘Modo Noturno’ reafirma a versatilidade de Samuel Amaro e consolida sua identidade dentro da cena alternativa com uma fusão equilibrada entre o eletrônico e o emocional.