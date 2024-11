Samu de Santo André faz simulado com múltiplas vítimas no prédio da Secretaria de Saúde

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Santo André vai realizar neste domingo (1º), às 9h, um simulado de incidente com múltiplas vítimas no prédio administrativo da Secretaria de Saúde, que fica na Rua Catequese, 242, no bairro Jardim. A atividade vai envolver cerca de 200 pessoas, entre dublês e profissionais da saúde.

Será simulada uma invasão do prédio seguida de um incêndio criminoso. Serão acionadas viaturas de forças de segurança como a Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. A atividade vai movimentar dezenas de viaturas, mas é importante ressaltar que o acionamento destas equipes faz parte do treinamento e que todas as ações estarão sob controle dos gestores do Samu andreense.

As ocorrências geradas a partir da simulação serão atendidas por ambulâncias e as vítimas do treinamento serão levadas para o CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), Hospital da Mulher, Hospital Mário Covas, Hospital Brasil, Christóvão da Gama, além de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). O atendimento a essas vítimas também faz parte da atividade.

“Anualmente o Samu de Santo André realiza simulado de Atendimento à Incidente com Múltiplas Vítimas. Esse exercício é muito importante para testar nossa capacidade de atendimento e de integração das forças de segurança, serviços de saúde e emergência pré e intra hospitalares. Esse simulado também aciona os serviços parceiros e vizinhos como Samus da região, hospitais particulares, ambulâncias e voluntários que possam comparecer em um cenário real. Tudo isso coordenado pela Central de Operações Integradas (COI) na prefeitura”, explica a coordenadora geral do Samu de Santo André, Camila Manini Moreira Gemenez.

O simulado será realizado pelo Samu de Santo André em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Departamento de Engenharia de Tráfego, Defesa Civil, GCM (Guarda Civil Municipal) e PM (Polícia Militar).