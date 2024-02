Samsung Ocean oferece aulas gratuitas de Programação, IA, Inovação e outros temas até o fim do mês

O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, oferece uma agenda repleta de atividades gratuitas até o fim do mês. Na segunda quinzena de fevereiro, a iniciativa conta com um cronograma de aulas ministradas por professores das universidades parceiras (Universidade de São Paulo e Universidade Estadual do Amazonas). Com atividades remotas e presenciais, essa exclusivamente em Manaus, o Samsung Ocean abre portas para que pessoas de todo o Brasil possam aprender sobre Programação, Inteligência Artificial, Inovação, Internet das Coisas, Wearables, Fabricação Digital, Desenvolvimento Ágil e muito mais.

Destaques do Samsung Ocean em fevereiro

Nas aulas remotas, os interessados em aprender sobre Consulta a Bases SQL com a linguagem de programação Python, poderão aprofundar seus conhecimentos na aula da Trilha de Programação, que acontece no dia 22 de fevereiro. Além disso, no dia 28, será realizada uma aula da Trilha de Wearables, com foco na Construção de watch faces com Wear OS 4 usando a ferramenta Watch Face Studio.

Para os residentes em Manaus há ainda uma programação presencial que acontece no campus local do Samsung Ocean, localizado na Universidade Estadual do Amazonas. A Trilha de Inteligência Artificial, por exemplo, tem três aulas de Introdução à Estatística para Ciência de Dados no período da manhã, mais especificamente das 10h às 13h (horário de Brasília). Também no campus de Manaus, acontecem duas aulas presenciais sobre Design Thinking, compondo a programação da Trilha de Inovação, das 19h às 22h (horário de Brasília).

“Até o fim de fevereiro, o Samsung Ocean terá mais de 20 atividades com foco na capacitação tecnológica de pessoas de todo o Brasil. Esta é uma iniciativa pensada para estimular o avanço do ensino tecnológico de qualidade no país, além de contribuir para o crescimento da indústria por meio de mão de obra devidamente especializada”, afirma Eduardo Conejo, gerente sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung. “A diversidade de temáticas abordadas pelo programa é um dos destaques e diferenciais do Samsung Ocean”.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www܂oceanbrasil܂com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Veja a grade de atividades do Samsung Ocean até o fim do mês:

22/02

– Trilha de Programação: Consultando Bases SQL com Python

– Trilha de Inovação: Gerando valor de produtos e serviços: uma abordagem teórica e prática*

– Trilha IA: Introdução à Estatística para Ciência de Dados (Parte 3)*

– Trilha de Inovação: Design Thinking (Parte 2)*

23/02

– Trilha Blockchain: Ferramentas de Suporte à Programação para Blockchain*

– Trilha IA: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas*

26/02

– Trilha de Desenvolvimento Ágil: Introdução à Modelagem de Sistemas – Caso de Uso*

27/02

– Trilha de Desenvolvimento Ágil: Introdução à Modelagem de Sistemas – Diagrama de Classe*

– Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de Watch Faces com Wear OS 4*

28/02

– Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de watch faces com Wear OS 4

– Trilha de Desenvolvimento Ágil: Introdução à Modelagem de Sistemas – Prototipação*

– Trilha Blockchain: Desenvolvimento de Apps e Contratos inteligentes para Blockchain Ethereum*

– Trilha de Inovação: Desenvolvimento de Produtos Inovadores – uma abordagem teórica e prática*

29/02

– Trilha de Fabricação Digital: Ocean Maker Day*

– Trilha IoT: Introdução à Internet das Coisas*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.