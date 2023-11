Samsung Ocean abre inscrições para atividades de capacitação tecnológica gratuita em dezembro

O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, está com as inscrições abertas para as atividades gratuitas previstas para o mês de dezembro. Estão disponíveis aulas voltadas para Internet das Coisas, Metaverso, Inovação, Fabricação Digital e Inteligência Artificial (IA), nos formatos online e presencial, essas exclusivas no campus de Manaus. Os conteúdos apresentados pelo Samsung Ocean são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA), parceiras da Samsung na iniciativa. Além disso, o programa oferece certificados de participação aos alunos concluintes. Saiba mais abaixo!

Destaques da agenda do Samsung Ocean em dezembro

Inovação e programação são os principais temas do cronograma mensal do Samsung Ocean em dezembro. O programa encerra o ano com 10 atividades com foco em inovação, com as temáticas de Games, Design Thinking e prototipação com a plataforma Arduíno, marcadas para os dias 4, 5, 6, 7 e 14. Além disso, os interessados em Programação podem aprofundar seus conhecimentos em temas como consultas de bases SQL com a linguagem Python e programação para iniciantes, marcadas para os dias 4, 5, 6, 14 e 15 de dezembro.

“Estamos contentes com a quantidade de conteúdos apresentada pelo Samsung Ocean durante o ano de 2023. Nosso objetivo é oferecer capacitação tecnológica de qualidade para pessoas de todo o Brasil, levando em conta o cenário atual e os temas de maior relevância para a indústria de tecnologia e para o mercado de trabalho”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung. “Este foi, com certeza, mais um ano de sucesso para a iniciativa, uma vez que contamos com cada vez mais pessoas interessadas em absorver os conteúdos apresentados pelo programa. Em 2024, continuaremos com uma intensa agenda de educação tecnológica”.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade mensal completa do Samsung Ocean:

01/12

– Trilha IoT: Primeiros passos no Linux

04/12

– Trilha Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB (Parte 1)

– Trilha IoT: Shell Scripting

– Trilha Metaverso: Introdução ao Metaverso

– Trilha de Inovação: Startup Game Experience – Para participantes do Ecoa*

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 1)*

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 1)*

05/12

– Trilha Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB (Parte 2)

– Trilha Metaverso: Oficina de Realidade Aumentada com Unity (Parte 1)

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 2)*

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 2)*

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 1)*

– Trilha de Inovação: Pitch Game*

– Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação ao Software de modelagem 3D (Parte 1)*

– Trilha de Inovação: Design Thinking – Como Usar para Inovar (Parte 1)*

06/12

– Trilha Metaverso: Oficina de Realidade Aumentada com Unity (Parte 2)

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Games com Unity (Parte 1)

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 3)*

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 2)*

– Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação ao Software de modelagem 3D (Parte 2)*

– Trilha de Inovação: Design Thinking – Hands On de Imersão (Parte 2)*

– Trilha Blockchain: Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain*

– Trilha de Inovação: Desenvolvimento de Produtos Inovadores – uma abordagem teórica e prática (Parte 1)*

07/12

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Games com Unity (Parte 2)

– Trilha Inteligência Artificial: Programação em Python com Google COLAB

– Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação ao Software de modelagem 3D (Parte 3)*

– Trilha de Inovação: Desenvolvimento de Produtos Inovadores – uma abordagem teórica e prática (Parte 2)*

– Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Introdução*

– Trilha de Inovação: Design Thinking – Desenvolvendo Soluções (Parte 3)*

– Trilha de Inteligência Artificial: Previsão de Séries Temporais*

08/12

– Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps GIT

11/12

– IoT WEEK*

12/12

– IoT WEEK*

13/12

– IoT WEEK*

– Trilha de Inovação: Amazon Health Experience*

14/12

– Trilha Bixby: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

– Trilha de Programação: Consultando bases SQL com Python (Parte 1)

– Trilha de Inovação: Gerando valor de produtos e serviços: uma abordagem teórica e prática*

– Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Introdução*

15/12

– Trilha de Programação: Consultando bases SQL com Python (Parte 2)

– Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps Docker

– Trilha Blockchain: Desenvolvimento de Dapps e Contratos Inteligentes para Blockhain Ethereum*

19/12

– Trilha de Programação: Modelos de Regressão do Zero (Parte 1)*

– Trilha de Inovação: Pitch Game*

20/12

– Trilha de Programação: Modelos de Regressão do Zero (Parte 2)*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.