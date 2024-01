Samsung Ocean abre agenda de atividades gratuitas de capacitação tecnológica

O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, acaba de abrir sua agenda mensal de atividades gratuitas para fevereiro. São mais de 40 aulas desenvolvidas para pessoas de todo o país, interessadas em aprender sobre as mais diversas áreas da tecnologia. O Samsung Ocean oferece atividades nos modelos remoto e presencial, no campus de Manaus, e os conteúdos são ministrados por educadores das universidades parceiras do programa (Universidade de São Paulo e Universidade do Estado do Amazonas). Confira abaixo as aulas de destaque para fevereiro e se inscreva!

Destaques da agenda do Samsung Ocean em fevereiro

Interessados de todas as regiões do Brasil poderão aprofundar seus conhecimentos em áreas como Programação, Prototipação e Sistema Android, entre outros, via aulas e cursos remotos do Samsung Ocean. Nos dias 2 e 9 de fevereiro, o programa oferece aulas de introdução ao sistema Android, para os interessados em adentrar essa área da tecnologia. Já nos dias 5, 7 e 9, a Trilha de Programação apresenta aulas com foco na orientação a objetos por meio da linguagem de programação Python. E nos dias 6, 7 e 8 estarão disponíveis aulas de Prototipação no-code com foco em soluções digitais.

Presencialmente, no campus de Manaus, o Samsung Ocean oferece aulas de Programação, Metaverso e Fabricação Digital, entre outros temas da tecnologia. Entre os dias 7 e 9 de fevereiro, as aulas de Metaverso terão foco no desenvolvimento de jogos utilizando a ferramenta Unity. Já para os iniciantes em programação, as aulas dos dias 8 e 9 terão como objetivo ensinar os participantes a programar do zero. E para quem deseja aprender a programar utilizando a linguagem Phyton, haverá quatro aulas, entre os dias 19 e 22, com essa temática. Por fim, para quem está interessado em aprender mais sobre impressão 3D, estarão disponíveis aulas da Trilha de Fabricação Digital, marcadas para os dias 19, 20 e 22 de fevereiro.

“O Samsung Ocean oferece cada vez mais variedade em termos de conteúdo tecnológico. Nossa agenda é definida com base nos temas de maior relevância para o mercado de tecnologia e, por isso, não poderíamos deixar de falar sobre Inovação, Metaverso e Inteligência Artificial, mas sem deixar de lado temáticas habituais, como Programação, Prototipação e Internet das Coisas”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung. “Essa, com certeza, é uma agenda bastante diversa e que vai atender às necessidades de aprendizado de muitos brasileiros”, conclui.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site clicando aqui ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade mensal completa do Samsung Ocean:

01/02

– Trilha de IA: Laboratório de IA conversacional aplicado à Educação

02/02

– Trilha Android: Introdução (Parte 1)

– Trilha Blockchain: Introdução ao Blockchain: Módulo 1*

05/02

– Trilha UX: Design Thinking – Conceitos e prática

– Trilha Bixby: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

– Trilha de Programação: Orientação a Objetos em Python (Parte 1)

– Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Sensores*

06/02

– Trilha de Prototipação: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 1)

– Trilha IA: Laboratório de IA conversacional aplicado à Educação

– Trilha IoT: Laboratório de IoT com Arduino

– Trilha de IA: Introdução ao Deep Learning*

07/02

– Trilha de Programação: Orientação a Objetos em Python (Parte 2)

– Trilha de Prototipação: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 2)

– Trilha de IA: Avançando com Deep Learning*

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Jogos para o Metaverso com Unity (Parte 1)*

– Trilha de Inovação: Startup Game Experience*

08/02

– Trilha de Prototipação: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 3)

– Trilha IoT: Primeiros passos no Linux

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Jogos para o Metaverso com Unity (Parte 2)*

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 1)*

– Trilha de Inovação: Pitch Game*

09/02

– Trilha Android: Introdução (Parte 2)

– Trilha de Programação: Orientação a Objetos em Python (Parte 3)

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Jogos para o Metaverso com Unity (Parte 3)*

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 2)*

15/02

– Trilha Ágil: DevOps Docker

– Trilha IoT: Construindo aplicações IoT de modo ágil

16/02

– Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino: Sensores*

19/02

– Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Básico*

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 1)*

– Trilha de Fabricação Digital: Impressão 3D (Parte 1)*

20/02

– Jornada Backend: Backend com Express e NodeJS (Parte 1)

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 2)*

– Trilha de Fabricação Digital: Impressão 3D (Parte 2)*

21/02

– Jornada Backend: Backend com Express e NodeJS (Parte 2)

– Trilha IA: Mineração de Opinião com Python

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 3)*

22/02

– Trilha IA: Consultando bases SQL com Python (Parte 1)

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 4)*

– Trilha de Fabricação Digital: Impressão 3D (Parte 3)*

27/02

– Jornada Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB

28/02

– Jornada Backend: Integrando os serviços de backend na nuvem

– Trilha Wearables: Watch Face Studio – construção de watch faces com Wear OS 4

29/02

– Trilha IA: Consultando bases SQL com Python (Parte 2)

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.