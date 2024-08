Samsung abre vagas para programa de estágio 2025

O Programa de Estágio 2025 da Samsung está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem residir na cidade de São Paulo e estarem matriculados em graduações nas áreas relacionadas a Administração, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Engenharias, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing, Relações Internacionais e Relações Públicas. Com duração de 24 meses, o programa tem início em janeiro de 2025 e os candidatos selecionados devem ter formação prevista para dezembro de 2026. As vagas são limitadas.

A oportunidade oferece atuação no modelo híbrido, com 3 dias presenciais no escritório e 2 de home office. Além disso, durante o período do programa os candidatos aprovados recebem benefícios como planos de saúde e odontológico, seguro de vida, acesso às plataformas Wellhub e Psicologia Viva, vale-refeição, vale-transporte ou estacionamento, e bolsa mensal de R$ 2.500. O programa também oferece bolsa de R$ 3.000 nos 13º e 24º mês de atuação do candidato na empresa.

Além da inscrição, o processo seletivo do Programa de Estágio da Samsung é composto por provas de inglês, lógica e aderência cultural, além das etapas de entrevista com consultoria, dinâmica em grupo e entrevista final, realizada presencialmente com os gestores de cada vaga e o time de recursos humanos. Os requisitos incluem conhecimento do pacote Office completo e disponibilidade de seis horas (de segunda à sexta-feira), sendo o inglês um diferencial.

“O Programa de Estágio Samsung oferece aos participantes a oportunidade de conhecer o mercado pela perspectiva das diversas áreas que envolvem a atuação da empresa no Brasil. Oferecemos um ambiente propício aos estagiários para que apliquem seus conhecimentos a fim de aperfeiçoá-los, possibilitando que eles contribuam com as ações desenvolvidas pela empresa. Na Samsung, acreditamos que essa experiência pode ser enriquecedora quando se conta com um ambiente de trabalho transformador, criativo, inspirador e diverso como o nosso”, afirma Fauze Diab, diretor sênior de Recursos Humanos na Samsung Brasil.

As vagas limitadas estão disponíveis para atuação no escritório da Samsung, na Região do Morumbi, em São Paulo. As inscrições para o programa de estágio devem ser realizadas no site até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO

Programa de Estágio Samsung 2025

Inscrições: até 30 de setembro no link

Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Engenharias, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing, Relações Internacionais e Relações Públicas

Formação Superior: Bacharel com conclusão prevista para dezembro de 2026

Idioma: Inglês avançado é um diferencial

Disponibilidade: 6 horas/dia

Localidade: São Paulo (SP)

Início do programa: janeiro de 2025

Benefícios: Bolsa-auxílio, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale-Transporte ou estacionamento, Vale-Refeição, Wellhub, Psicologia Viva, entre outros.