Sam’s Club inaugura sua primeira loja em Indaiatuba (SP)

O Sam’s Club inaugurou nesta quinta-feira, 30 de novembro, sua primeira unidade em Indaiatuba, interior do estado de São Paulo. Com isso, o clube de compras do Grupo Carrefour Brasil chega a 50 lojas no país. Os clientes da região terão acesso a este modelo único e exclusivo no Brasil, que traz diversos diferenciais, como a marca própria Member’s Mark – com itens de vestuário, alimentação, casa, brinquedos -, mix de produtos importados e exclusivos, cartão de crédito Sam’s Club, entre outras facilidades.

No Brasil, a bandeira pertence ao Grupo Carrefour Brasil e o novo empreendimento faz parte do plano de expansão que a companhia vem intensificando nos últimos meses. No estado de São Paulo, o Sam’s Club amplia sua capilaridade para 10 lojas.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com a expansão do nosso clube de compras. O Sam’s Club é uma opção de compra diferenciada para nossos clientes, desde aqueles que procuram compras vantajosas, até o público que busca por itens e marcas exclusivas e produtos importados. A unidade de negócios complementa e fortalece ainda mais o ecossistema de lojas do Grupo Carrefour Brasil, sendo mais uma opção de qualidade para nossos sócios”, explica Vitor Fagá, CEO do Sam’s Club.

A unidade conta com 115 colaboradores, área de vendas de 3.888 capacidade para mais de 350 vagas de estacionamento, 12 checkouts e um sortimento de mais de 5 mil produtos.

Outra facilidade para o sócio ativo, com sua anuidade em dia, é o cartão de crédito Sam’s Club, que proporciona descontos e parcelamentos exclusivos nas unidades dos clubes e isenção na anuidade do cartão. O sócio também pode utilizar o cartão de crédito em outros estabelecimentos comerciais.

O Sam’s Club é um modelo de clube de compras com um sistema de afiliação que oferece todos esses benefícios e vantagens para os sócios que investem o valor anual de R$75,00, o equivalente a R$6,25 por mês.

Serviço:

Sam’s Club Indaiatuba

Endereço: Rua Ely Lopes de Souza, 705 – Indaiatuba (SP) – 13344-480

Horário de funcionamento:

Segunda a Sábado: Das 8h às 21h

Domingos e Feriados: Das 8h às 20h