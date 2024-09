Sami Chohfi confirma mais três shows da turnê Be the Change Brazil/2024

O talentoso artista Sami Chohfi, confirma mais três apresentações da turnê Be The Change. Além dos shows já anunciados, Sami Chohfi fará apresentações adicionais.

Preparem-se para uma noite inesquecível no Santo Rock Bar (27/09), onde Sami e sua banda vão incendiar o palco com sua energia contagiante. Os ingressos estão à venda e prometem esgotar rapidamente! No dia seguinte (28/09), a cidade de Jundiaí terá a oportunidade de vivenciar a magia das músicas de Sami Chohfi no Jump Barbecue, uma experiência única para os fãs da região! Além dos novos shows, Sami fará uma apresentação surpresa (29/09), o local e horário serão divulgados nas redes sociais do artista.

Com turnês realizadas em mais de oito países, incluindo Filipinas, Cingapura e Índia, as performances eletrizantes de Sami já conquistaram milhares de admiradores. Ele compartilha sua empolgação: “Estou ansioso para reencontrar meus fãs maravilhosos e também conhecer novos. Adoro ouvir suas vozes cantando minhas músicas e sinto saudades da minha ‘Bad Batch Crew’ (fã clube).”

A banda que acompanha Sami é composta por cinco talentosos músicos. Além dele próprio nos vocais e guitarra, temos Léo Teixeira no backing vocals, Clodoaldo Barboza no baixo, Lucas Emidio na bateria e Windson Takeda na guitarra solo.

Prepare-se para uma experiência musical única e inspiradora!

Sobre o artista

Sami Chohfi é um artista americano com ascendência brasileira, sua música transita entre o rock alternativo, hard rock e composições folk acústicas. Multi instrumentista, cantor e compositor, Sami toca não apenas guitarra, mas também baixo, bateria, ukulele e didgeridoo (instrumento de sopro dos aborígenes australianos). Sua primeira turnê no Brasil foi em 2018. Nesse meio tempo, foram cinco circuitos pelo país, com shows já em 4 estados e 9 cidades brasileiras, incluindo eventos como o Motofest e o Rock In Lago.

Seu trabalho tem o reconhecimento da imprensa mundial. Sami já foi destaque em alguns dos mais populares veículos de comunicação como MTV, Rolling Stone, Music Box Brazil, Huffington Post e muitos outros. Diante de tantos méritos, Sami já foi indicado e venceu diversos prêmios internacionais, como o ISSA de Vocalista Masculino do Ano em 2021 e 2023, Artista Internacional 2023 com MMR em Seattle, Vídeo Mais Assistido em 2022 (“Serenade the Darkness”), World Songwriting Awards for Best Music Video (“Dirty Your Soul”) em 2020, Melhor Música em Colaboração em 2021 e Global Music Award para Artista Internacional do ano em 2020 e 2023.

Site oficial – https://samichohfimusic.com/home

Serviço

SANTO ROCK BAR

27 de setembro (sexta-feira) às 22h

Ingressos – https://www.clubedoingresso.com/evento/samichohfi-ladiesofrock-santorockbar

JUMP BARBECUE

28 de setembro (sábado) às 19h

Ingressos – https://www.sympla.com.br/evento/sami-chohfi-atracao-internacional-e-madame-groove/2628065

SHOW SURPRESA

29 de setembro (domingo)

Local e horário serão divulgados nas redes sociais do artista