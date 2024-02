Sambódromo e quatro megablocos terão guias de turismo atendendo os foliões

A Prefeitura disponibilizará, em 4 circuitos de desfiles de megablocos, o serviço de guias de turismo devidamente identificados para prestar os esclarecimentos e apoio a turistas e moradores. Os profissionais darão informações sobre os horários dos desfiles, melhores trajetos, transporte público, hospedagem e pontos turísticos.

O serviço funcionará na República, Ibirapuera, Faria Lima e Pinheiros, além dos arredores do Sambódromo.

Além disso, as Centrais de Informação Turística vão operar normalmente, todos os dias de Carnaval. As CITs estão localizadas na Avenida Paulista, Praça da República, Aeroporto de Congonhas e de Cumbica (Guarulhos), Terminal Rodoviário do Tietê e Polo de Ecoturismo de Parelheiros.

As Centrais estão prontas para prestar atendimento bilíngue aos turistas que chegam à São Paulo ou que estejam transitando por locais turísticos.

Confira aqui o horário de funcionamento de cada Central.

Passeios

Durante o Carnaval, a Prefeitura vai disponibilizar passeios para visitantes interessados em conhecer outros lugares interessantes da cidade, além de curtir os blocos de rua e os desfiles das Escolas de Samba no Sambódromo.

Confira os passeios:

Museu do Ipiranga: segunda-feira (12)

Museu da Imigração: sábado (10) e domingo (11)

Polo de Ecoturismo de Parelheiros: sábado (10) e domingo (11)

As reservas gratuitas devem ser feitas no site. Na mesma página, estão os detalhes de cada passeio.

Edifício Matarazzo

Durante o feriado, a visitação estará suspensa, por causa da operação que é realizada na região Central para os desfiles dos blocos do Carnaval de Rua. A visitação retorna na quinta-feira (15).

Minhocão

Neste sábado (10) e domingo (11), a Operação Minhocão, que ativa a extensão do Elevado João Goulart para atividades de lazer e ao ar livre para pedestre, estará funcionamento normalmente, das 7h às 21h45.