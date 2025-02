Sambista baiano Riachão ganha álbum póstumo com canções inéditas

O sambista Clementino Rodrigues, conhecido como Riachão, ganhou um álbum póstumo com canções inéditas, Onde eu cheguei, está chegado. Este é o quinto título da discografia do artista, que morreu em 2020, aos 98 anos.

O álbum traz gravações na voz inconfundível de Riachão, ao lado de artistas como Martinho da Vila, Nega Duda, Josyara e Criolo. Considerado patrimônio do samba da Bahia, Riachão é autor de músicas consagradas, como Cada macaco no seu galho e Vá morar com o Diabo.

Criado no bairro do Garcia, em Salvador, entre chulas e sambas de roda, Clementino Rodrigues, nascido em 1921, começou a compor aos 12 anos de idade e teve canções gravadas por artistas como Jackson do Pandeiro, Dona Ivone Lara, Jamelão, Gilberto Gil e Cássia Eller.

Amigo de Riachão e um dos produtores do novo álbum, o cantor Caê Roefsen dimensiona a importância do sambista baiano para a música brasileira.

“Riachão é um dos maiores compositores da Bahia, que foi lançado na época de ouro das rádios, décadas de 50 e 60. Então entrou para história da nossa música”, afirma.

Intérprete das próprias composições, dono de voz, carisma e malandragem únicas, Riachão fez mais de 500 composições. No repertório musical, memórias do povo e da infância baiana, como na música inédita TinTin, presente no álbum.