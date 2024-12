Samba, literatura e inovação impulsionam turismo cultural no “Me Conta, Brasil”

Em uma edição recente do programa “Me Conta, Brasil”, a Embratur destacou importantes iniciativas e estratégias para impulsionar o turismo internacional no Brasil. O episódio contou com a participação de Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e Bruno Reis, diretor de Marketing Internacional, que discutiram as inovações no setor e o crescente interesse pelo turismo cultural.

Um dos pontos centrais do debate foi a apresentação de duas rotas culturais no Rio de Janeiro: a Rota do Samba e a Rota Literária. A Rota do Samba, desenvolvida em parceria com o Sebrae, visa promover a música brasileira e a cultura local através de roteiros temáticos e interativos. Este projeto é parte de um esforço maior para valorizar o afroturismo, uma área que ainda não foi explorada em todo seu potencial no Brasil.

A Rota Literária, por sua vez, oferece aos visitantes uma imersão nos locais frequentados por ícones literários como Machado de Assis e Lima Barreto. Utilizando tecnologia de georreferenciamento, os turistas podem explorar a cidade acompanhados por um audioguia que enriquece a experiência com informações sobre as obras e vidas desses escritores.

O impacto econômico do turismo internacional também foi abordado, com destaque para os números expressivos alcançados nos primeiros meses do ano. O setor gerou mais de R$ 26 bilhões, registrando um aumento significativo no número de turistas estrangeiros. Freixo destacou o sucesso econômico ao mencionar que, em 2022, o Brasil arrecadou 6.9 bilhões de dólares em receita turística.

Bruno Reis ressaltou o papel da diversidade cultural como um atrativo para turistas internacionais e enfatizou a importância da organização e qualificação das informações turísticas oferecidas aos visitantes. A promoção do Brasil no exterior foi fortalecida por iniciativas como a “Galeria Visit Brasil – Amazônia”, apresentada em Nova Iorque. Este evento focou nas riquezas naturais da Amazônia e na vida sustentável das comunidades locais.

Além das rotas culturais, a Embratur investe em projetos como o turismo regenerativo, exemplificado pelo “Onçafari” no Pantanal. Esta iniciativa permite aos turistas observar onças pintadas em seu habitat natural enquanto contribuem para a conservação dessa espécie ameaçada.

Com planos ambiciosos para 2025, a Embratur prevê lançar um novo plano internacional de marketing colaborativo que integrará o mercado audiovisual ao turismo brasileiro. A proposta é apresentar uma nova imagem do Brasil no cenário global através de campanhas abrangentes.

Por fim, a atuação da Embratur em mais de 20 países estratégicos tem sido fundamental para aumentar o fluxo de turistas internacionais. Segundo Reis, este resultado é fruto de um trabalho contínuo e dedicado para promover o turismo brasileiro em nível global.