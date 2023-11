Samba do Lu lança clipe com participação de Xanddy Harmonia

O Samba do Lu lançou neste sábado (25) o clipe do hit “Vá Tomar” com participação do cantor Xanddy Harmonia. O primeiro single do grupo de samba traz referências do pagode e axé. O projeto engloba a essência vibrante do samba, uma das expressões musicais mais icônicas e amadas do Brasil.

A aposta do Samba do Lu tem uma vibe divertida e contagiante e promete ser a sensação do verão de 2024. O clipe está disponível no canal oficial da banda no YouTube. A gravação contou com a atuação dos atores Felipe Velozo e Evanilton Reis. Com direção e roteiro de Elton Sales, a produção é assinada por Tais Ambrozi e a direção executiva por André Mendonça.

Samba do Lu é capitaneado por Luciano Castilho, multiartista que há mais de 25 anos atua no cenário musical. Músico e arranjador de Xanddy Harmonia, Luciano é multi-instrumentista, cantor e compositor.

A formação do grupo conta ainda com Diego Moreno (teclados e guitarra), Jean Cabral (cavaco), Péricles Oliveira (baixo), Maxweel Puridade (bateria) e Magno Silva e Bruno Xapeleta (percussão).