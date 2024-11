Samarco absolvida após 9 anos de rompimento de barragem em Mariana

Em um desfecho significativo, a Justiça absolveu 22 indivíduos e empresas, incluindo a Samarco e a BHP, no caso envolvendo o rompimento da barragem em Mariana. Dentre os absolvidos estão o presidente da Samarco à época do incidente e o engenheiro responsável pelo laudo de estabilidade da estrutura.

No mês de outubro, as corporações que obtiveram absolvição firmaram um acordo histórico, comprometendo-se a desembolsar um montante de R$ 170 bilhões. Este acordo envolve a Vale, a Samarco e a BHP Billiton Brasil, com o objetivo primordial de mitigar os impactos ambientais e sociais decorrentes do desastre.

O valor acordado foi distribuído em três frentes principais: R$ 100 bilhões serão destinados a programas e ações compensatórias para os governos federal, de Minas Gerais e Espírito Santo; R$ 32 bilhões visam atender as obrigações da Samarco relativas a indenizações individuais e recuperação ambiental; enquanto R$ 38 bilhões já foram investidos em medidas de remediação e compensação.

Enquanto isso, o processo criminal instaurado em 2016 continua tramitando na Justiça brasileira paralelamente a uma ação civil na Inglaterra. Nesta última, a BHP enfrenta uma demanda por compensações no valor de R$ 230 bilhões, sem que a Vale seja implicada na ação, criando uma divergência entre as empresas parceiras.

O trágico evento ocorrido em 5 de novembro de 2015 resultou na destruição dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, com impactos que se estenderam até o arquipélago de Abrolhos, na Bahia, causando uma devastação ambiental de grande escala.