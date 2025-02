Sam Smith lança novo single em comemoração ao Dia dos Namorados nos EUA

Nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, Sam Smith apresenta seu mais recente single, “Love Is A Stillness”, como uma homenagem ao Dia dos Namorados, celebrado nos Estados Unidos. Disponível nas principais plataformas digitais sob a distribuição da Universal Music e Capitol Records, a canção foi descrita pelo artista como um presente especial para seus fãs e todos que guardam boas memórias.

Em comunicado à imprensa, Sam expressou: “Essa música é muito especial para mim, e como é Dia dos Namorados eu queria compartilhar isso com vocês como um presente para dizer que eu os amo”. A nova faixa é acompanhada por uma encantadora arte de capa que ilustra um par de tartarugas.

O ano de 2024 também marca o décimo aniversário da estreia de Sam Smith na indústria musical com o álbum “In the Lonely Hour”, que foi lançado em 2014. Para comemorar essa data significativa, o cantor preparou uma nova versão do single “I’m Not The Only One”, originalmente lançado como parte do álbum e que já recebeu 7x Platina, em colaboração com a renomada Alicia Keys.

A edição comemorativa incluirá as faixas originais do álbum, uma versão regravada de “Stay With Me”, além de uma nova canção exclusiva intitulada “Little Sailor”. Também haverá versões ao vivo de diversas músicas e colaborações com artistas como Mary J. Blige, A$AP Rocky e John Legend.

Ao longo do ano, Sam Smith planejou momentos especiais para celebrar essa década de carreira. Um dos destaques foi uma festa durante o Pride 2024 no icônico Julius’ Bar, famoso por ser o bar gay mais antigo de Nova York. Durante o evento, Sam e Alicia Keys surpreenderam os convidados com uma apresentação inédita de “I’m Not The Only One”, que contou com a participação da drag queen Lady Bunny como apresentadora. O evento atraiu uma plateia repleta de fãs e amigos conhecidos, como Kim Petras e Dylan Mulvaney.

Após a performance no Julius’ Bar, a gravação do single com Alicia ocorreu no estúdio da artista no dia seguinte. Sam comentou sobre sua experiência revisitando o início de sua carreira: “Revisitar o início da minha carreira tem sido a experiência mais incrível. Sempre terei muito orgulho de ‘In The Lonely Hour’, porque foi meu primeiro passo na música… Adoro o álbum e ainda gosto muito de cantar essas músicas”.

Alicia Keys também compartilhou seu entusiasmo: “ADOREI trabalhar nisso com Sam! A atmosfera era super íntima. Meu filho Egypt tocou alguns tons para Sam enquanto meu filho Genesis contava piadas”.

O álbum “In the Lonely Hour” não só marcou a estreia de Sam Smith na cena musical, mas também se tornou um fenômeno global, recebendo diversos prêmios, incluindo Grammy. Com 6x Platina e certificação pela RIAA, o álbum contém sucessos como “Stay with Me”, que foi certificado Diamante em 2020, além das faixas “I’m Not the Only One”, “Lay Me Down”, “Money on My Mind” e “Like I Can”.