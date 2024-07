Sam Sabbá lança clipe de “Another Day Goes”

Sam Sabbá lança hoje (24) em seu canal no YouTube o projeto audiovisual ‘Another Day Goes’, o single já está disponível nas plataformas de música. A composição autoral foi baseada em suas experiências pessoais.

“Minha inspiração veio de uma fase da minha vida, lá do passado, onde eu estava naqueles momentos de conflitos que um coração apaixonado passa”, comenta Sam.

A ideia central do clipe é a representação da solidão e do passar do tempo. Para capturar a essência melancólica da música foi usada uma estética em preto e branco que remete ao estilo noir, mas com um visual premium de alto valor, como é feito em bons videoclipes de jazz.

As gravações foram feitas na Intermezzo, em São Paulo, utilizando o estúdio de gravação da Roland. A direção de fotografia ficou por conta de Saymon Sampaio e a direção geral foi assinada por Guilherme Valente.

“A escolha de filmar em um ambiente com tanto caráter ajudou a realçar o tom introspectivo da canção. Adicionamos cenas na chuva, onde criamos uma atmosfera carregada e dramática para intensificar todas as emoções transmitidas na música, com cenas mais fechadas que isolam o Sam de todo o ambiente criando um lindo efeito Bokeh”, conta o diretor.

‘Another Day Goes’ é um projeto muito significativo para o cantor:

“Esse trabalho é muito importante pra mim, a música é muito bonita. Agradeço a todos que me apoiaram e que me ajudaram a fazer esse projeto acontecer”, diz.

Este não é só mais um lançamento, mas uma expressão artística pessoal de Sam Sabbá, avançando ainda mais na sua trajetória musical.