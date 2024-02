Salvador tem ‘engarrafamento de trios’ e desfiles atrasam duas horas

O desfile de trios elétricos nos circuito Barra-Ondina, um dos mais movimentados do Carnaval de Salvador, deve atrasar ao menos duas horas.

A região do Farol da Barra enfrenta uma espécie de engarrafamento de trios’ elétricos, com veículos estacionados prontos para iniciar o desfile e outros manobrando e seguindo na direção contrária, em direção ao fim da fila.

Foliões aguardam o início dos desfiles sob sol forte e sem música no entorno do início do circuito. Os desfiles mais aguardados são o de Ivete Sangalo, que comanda o bloco Coruja, Bell Marques, no bloco Simbora, e Leo Santana, que desfila com o bloco Nana.

A Prefeitura de Salvador confirmou o atraso no início dos desfiles, mas ainda não deu informações sobre as causas e falhas na organização.