Salgadinho lança primeiro volume do audiovisual da 5ª edição da “Casa do Salgado”

Na última sexta-feira (30), o cantor Salgadinho, um dos maiores nomes da música brasileira, lançou o primeiro volume da 5ª edição da “Casa do Salgado” em todas as plataformas digitais. O audiovisual com 18 canções foi gravado na Quadra Rosas de Ouro, em São Paulo, e contou com várias participações especiais do pagode e samba.

“Estou muito feliz em compartilhar mais uma parte desse projeto que cresceu tanto ao longo desses anos. Essa edição foi muito especial, por ser a primeira aberta ao público. Sentir a energia da galera é outra outra coisa.”, comenta Salgadinho. O artista gravou as primeiras edições ainda no período de pandemia, respeitando todos os cuidados de saúde exigidos na época.

Grandes nomes da música já passaram pela “Casa do Salgado” como: Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Jeito Moleque, Turma do Pagode, Péricles, Ivo Meirelles, Pixote, Grupo Envolvência, Vitinho, Façanha, Lucas Penteado, Leo Penteado, Encontro de Batuqueiros, Os Originais do Samba, Karinah, Renato da Rocinha, Paulo Victor, Don Tigre, Marcelinho Freitas, Marquinhos Sensação, cantora Gica, grupo Ideia Maluca, Pique Novo, Gizza, grupo Presença, Dinho Machado, Vinny Santa Fé, Ademir Fogaça, Ricardinho Lima, Luciana Mello, entre outros.

Os fãs podem encontrar os quatro primeiros volumes da “Casa do Salgado” em todas as plataformas digitais e no YouTube.

No próximo dia 14/09, acontece mais uma edição da Casa do Salgado – A Festa, em São Paulo. O evento tem se consolidado como um espaço de valorização da música popular brasileira, unindo diferentes vozes e estilos em torno do samba e do pagode.

“Casa do Salgado – A Festa” é patrocinada pela cerveja Cacildes, e não só celebra a riqueza cultural desses gêneros, mas também reforça a importância da inclusão e da diversidade no cenário musical, sendo uma referência no calendário cultural de São Paulo.