Salgadinho encanta público em gravação da 5ª edição da “Casa do Salgado”

No último domingo (21), aconteceu a gravação da quinta edição da “Casa do Salgado”, projeto de sucesso do cantor Salgadinho que começou durante a pandemia e agora virou festa. O evento realizado na Quadra Rosas de Ouro, zona norte de São Paulo, contou com convidados especiais.

O artista encantou o público mais uma vez em uma roda de samba com mix de regravações e músicas inéditas, além de participações especiais de grandes artistas do pagode como: Marcelinho Freitas, Marquinhos Sensação, cantora Gica, grupo Ideia Maluca, Pique Novo, Gizza, grupo Presença, Dinho Machado, Vinny Santa Fé, Ademir Fogaça e Ricardinho Lima, entre outros.

“Estou muito feliz com o sucesso desse projeto. Obrigado a todos que compareceram e tornaram esse dia mais que especial. Tenho certeza que vocês irão curtir muito o resultado. Em breve em todas as plataformas digitais!”, comemora o cantor.

Gravado na casa do artista, na região da Serra da Cantareira, em São Paulo, as primeiras edições foram produzidas ainda no período de pandemia, respeitando todos os cuidados de saúde exigidos na época. Grandes nomes da música já passaram pela “Casa do Salgado” como: Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Jeito Moleque, Turma do Pagode, Péricles, Ivo Meirelles, Pixote, Grupo Envolvência, Vitinho, Façanha, Lucas Penteado, Leo Penteado, Encontro de Batuqueiros, Os Originais do Samba, Karinah, Renato da Rocinha, Paulo Victor, Don Tigre, entre outros. Os artistas convidados fazem parte da história de Salgadinho e foram selecionados por ele.

Os fãs podem encontrar os quatro primeiros volumes da “Casa do Salgado” em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Essa última edição foi patrocinada pela cerveja Cacildis.