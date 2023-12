Salgadinho apresenta roda de samba “Lua Vai” no Rio de Janeiro

Lua vai, trecho de uma das músicas mais famosas e emblemáticas do pagode 90 “Lua Vai” se transforma em festa dia 17 de dezembro! O cantor e compositor, Salgadinho recebe grandes nomes da música para uma roda de samba no Rio de Janeiro.

O evento acontece no BCo. Space Makers, a partir das 16h, e conta com shows das Bandas Sambotica e Samba Pra Roda, e em sua Roda de Samba Salgadinho receberá Mauro Diniz, Diney, e outros convidados.

“É um imenso prazer receber nomes como esses. Estou muito feliz em realizar esse evento em sociedade com meus amigos William Reis, Beto Santos, Gustavo e Ian. ‘Lua Vai’ é um dos meus grandes sucessos e ver se transforma em uma festa conceitual no Rio de Janeiro e motivo de muita alegria e orgulho. Me representa!”, conta Salgadinho.

O cantor Salgadinho com mais de 30 anos de carreira e muitos sucessos que conquistaram o Brasil. Milhares de pessoas com certeza já soltaram a voz ao som dos hits “Inaraí” e “Lua Vai”. Não importa a idade, hits como esses atravessaram gerações na voz do artista que está sempre se presente na cena musical.

Serviço – LUA VAI RODA DE SAMBA

Data: 17/12 (domingo)

Horário: a partir das 16h

Local: BCo. Space Makers

Endereço: Rua General Luís Mendes de Morais, 210 Santo Cristo – Rio de Janeiro, RJ

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/lua-vai/2257510

Informações: @luavairodadesamba