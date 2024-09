Salário dos professores no Brasil é metade da média dos países da OCDE

O salário inicial dos professores dos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) no Brasil é quase a metade do que recebem os docentes de países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), segundo relatório da entidade.

No Brasil, os professores dessa etapa recebem, em média, US$ 23.018 por ano (equivalente a cerca de R$ 128 mil). Esse valor é 47% menor do que a média dos 38 países da OCDE, que é de US$ 43.058 ao ano (cerca de R$ 237 mil).

Os dados são do relatório Education at a Glance, produzido pela OCDE e divulgados na manhã desta terça-feira (10). O documento analisa uma série de indicadores educacionais de 48 países -além dos membros da organização, outras dez nações são avaliadas.

O cálculo para a comparação entre os salários é feita usando uma escala de paridade do poder de compra, que reflete o custo de vida de cada país. Também são consideradas eventuais bonificações e o décimo terceiro salário.

Entre os países avaliados, o Brasil tem o 9º menor salário para os professores dessa etapa de ensino. A remuneração média brasileira é menor do que a praticada em países da América Latina, como o Chile (que tem salário inicial de US$ 29.453,39 por ano) e México (US$ 33.062,45).

O Brasil é também um dos poucos países analisados que reduziu o investimento de recursos públicos em educação entre 2015 e 2021. Nesse período, o percentual dos gastos públicos relacionados à área passou de 11,2% para 10,6%.

Também segue como um dos países com o menor gasto por aluno na educação básica.

A média salarial dos professores brasileiros é um quarto dos valores pagos por Luxemburgo, país com maior remuneração inicial para os docentes, de US$ 92.670,43.

Outros dados do relatório mostram ainda que as condições de trabalho dos professores brasileiros são mais precárias. Além de receber menos, os docentes do Brasil trabalham mais horas e dão aula para turmas mais cheias.

Segundo o documento, os professores dos anos finais do ensino fundamental têm carga de 800 horas letivas ao ano, enquanto a média da OCDE é de 706 horas anuais.

Os professores dessa etapa também têm uma média de 22 alunos por turma. A média da OCDE é de 13 alunos por sala.

“O trabalho dos professores consiste em uma variedade de tarefas, incluindo o ensino, mas também a preparação de aulas, a avaliação de tarefas e a comunicação com os pais´´, diz o relatório.