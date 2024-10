‘Sala Maker’ em escolas municipais rende título de Prefeitura Inovadora a Promissão (SP)

Pela inauguração de ‘salas maker’ em quatro escolas da rede municipal de ensino, o município de Promissão é um dos selecionados para o recebimento do título de Prefeitura Inovadora 2024 durante Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista, que será realizado no dia 6 de novembro, em Bauru. O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Renda (SEDECON), vai reunir prefeitos, gestores, servidores, novos eleitos e demais interessados no desenvolvimento das cidades por meio do investimento em tecnologia e inovação.

Para promover a aprendizagem de forma interdisciplinar utilizando a tecnologia como ferramenta de ensino, a Prefeitura de Promissão, através da Secretaria de Educação, inaugurou o projeto ‘Sala Maker’ em quatro escolas da rede municipal de ensino. Do inglês “Do-it-Yourself”, o movimento Maker tem como base a cultura “faça você mesmo”, incentivando a proatividade e o desenvolvimento de ideias. Segundo a Coordenadora Pedagógica do Colégio Xavier de Promissão, Adriana Espósito Pereira, na Sala Maker os alunos colocam a mão na massa e contam com ferramentas tecnológicas que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem.

“Temos à disposição equipamentos de robótica de última geração, como Impressora 3D, cortadora à laser, computadores e material pedagógico personalizadopreparado por especialistas. Esse investimento teve por objetivo tornar a aprendizagem mais lúdica, usando a tecnologia para resolução de problemas”, contou a pedagoga.

O projeto que originou a implementação das Salas Maker nas escolas do município foi iniciado em setembro de 2023. De lá para cá, reforça Adriana, as ferramentas digitais têm potencializado a forma como os mais de dois mil estudantes das quatro escolas absorvem e aplicam o conhecimento. “É sobre aprender fazendo. Na sala maker, nossos alunos põem em prática todas as tarefas, desde as mais comuns da rotina escolar até mesmo as interdisciplinares”, completou a coordenadora pedagógica, que também será painelista no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. O case de sucesso de Promissão será apresentado às 14h50 no evento.

As inscrições para o Fórum são gratuitas para servidores públicos, novos eleitos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.

PREFEITURAS INOVADORAS – A lista completa das Prefeituras Inovadoras selecionadas no Centro-Oeste Paulista será divulgada nesta semana pela Rede Cidade Digital. Para a seleção, foram considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia para a inovação estratégica na atual gestão e o impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico do município.

“Esse reconhecimento busca valorizar os governos municipais que estão buscando adotar iniciativas inovadoras com o uso da tecnologia para melhorar os serviços públicos que são oferecidos aos cidadãos”, destaca o diretor da RCD, José Marinho.

Além de modelos implantados nos municípios e políticas públicas, o público participante terá acesso às soluções disponíveis pela iZeus, Integrativa, Binär Tech, Geodados, Monitel Segurança e Energia, Netdeep, Sino Consultoria e Informática e o Portal de Compras Públicas. O apoio é da Instituição Toledo de Ensino (ITE).

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista

Data: 06/11/2024

Horário: 08h45 às 16h40

Local: Instituição Toledo de Ensino – ITE

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações via WhatsApp: (41) 3015-6812 ou pela [email protected]