Sala do Empreendedor de Santo André dobra número de atendimentos em um ano

A Sala do Empreendedor de Santo André registrou 26.487 atendimentos em 2023. O número é quase o dobro do total contabilizado em 2022, quando foram realizados 13.619 serviços.

A Sala do Empreendedor fica no Térreo 1 do prédio do Executivo, localizado na Praça IV Centenário, no Centro. O equipamento tem a função de dar apoio completo ao empreendedor estabelecido na cidade, seja no que se refere a autorizações, documentação, formalização ou encerramento de atividade.

Uma das razões para o aumento no número de atendimentos foi a unificação dos serviços oferecidos pelo município e pelo Sebrae.

A Sala do Empreendedor, que tradicionalmente atendia os empreendedores nas solicitações relacionadas aos serviços da Prefeitura, como abertura de licença sanitária e de cadastro fiscal mobiliário, passou em 2023 a realizar atendimentos que antes eram oferecidos apenas pelo Sebrae, como abertura de MEI (Microempreendedor Individual), alteração de dado cadastral ou baixa no CNPJ.

“Outro motivo para o crescimento é o aquecimento da economia da cidade, com intensa busca por regularização de documentação, formalização, abertura de MEI, entre outros serviços”, explica a diretora de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, Fernanda Parra Garcia.

Proporcionar um ambiente de negócios propício ao desenvolvimento do empreendedor, com processos mais ágeis, oferta de capacitação e apoio total é um dos principais pilares do trabalho da administração para o crescimento econômico da cidade.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, elenca os dados positivos sobre a cidade que demonstram o aquecimento da economia.

“Dados do Secovi, por exemplo, mostram que de cada dez novos empreendimentos na região, sete são em Santo André. Também lideramos a geração de emprego no ABC em 2023, segundo o Caged, e ocupamos a 10ª posição no ranking da Associação Brasileira de Franchising entre as cidades que mais atraem franquias no país. Tudo isso mostra que a cidade está colhendo bons frutos da política econômica que vem sendo executada e a parceria com o Sebrae está sendo fundamental neste processo”, afirma Banzato.

Do total de 26.487 atendimentos realizados na Sala do Empreendedor no ano passado, 2.363 serviços foram para empresas já formalizadas.

O atendimento da Sala do Empreendedor é feito mediante agendamento no site da prefeitura de Santo André (https://web.santoandre.sp.gov.br/). O equipamento funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Emprego – O Centro Público de Emprego Trabalho e Renda (CPETR), que tem a missão de conectar trabalhadores desempregados e empresários com oportunidades de colocação de trabalho – sem custo para nenhuma das partes – cadastrou 2.838 vagas abertas em 2023. Nesse período, 3.114 pessoas foram encaminhadas para oportunidades de emprego. As empresas selecionaram 480 trabalhadores ao todo.

Além disso, o CPETR registrou 16.403 atendimentos gerais no ano passado e efetivou o pedido do seguro-desemprego para 2.552 trabalhadores. O atendimento também é feito apenas mediante agendamento via site https://web.santoandre.sp.gov.br/,

O relatório da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego com os dados detalhados pode ser conferido no link.

Serviços realizados pela Sala do Empreendedor:

Cadastro fiscal mobiliário – CMC / CCM (Inclusão/Alteração/Encerramento);

Emissão de certidões municipais;

Orientação de regularização fiscal e tributária;

Orientação para emissão de Alvará para físicos estabelecidos – Para demais empresas, somente através do Via Rápida Empresa (saiba mais em Licenciamento);

Licença sanitária;

Cadastro de Microempreendedor Individual – serviços prestados por parceiros (Sebrae e Sescon);

Palestras de capacitação ao empreendedor – parcerias;

Informações diversas

Serviço

Sala do Empreendedor e Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda

Local: Térreo 1 do prédio da Prefeitura (próximo à Praça de Atendimento) | Atendimento mediante agendamento: https://web.santoandre.sp.gov.br/

Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 16h