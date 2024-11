Sala de Situação SP ganhará ampliação com novas tecnologias e inteligência artificial

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) aprovou a ampliação da Sala de Situação São Paulo, que será melhorada e adaptada para garantir dados e análises mais aprofundadas da situação hidrológica do estado, garantindo melhores subsídios para o trabalho de prevenção e combate aos eventos extremos, cada vez mais frequentes.

A intenção é tornar a Sala de Situação mais tecnológica, com uso de inteligência artificial, por exemplo, e implementar novas ações, como: emitir alertas de maneira mais ágil, com o envio de mensagens e boletins diários, firmar parceria com as principais empresas de tecnologia, receber dados em tempo real, comprar novos equipamentos e softwares, além de promover a integração com diversos órgãos do Estado, como a Defesa Civil.

A situação de chuvas, vazão de rios e os níveis dos principais reservatórios são exemplos de dados que serão acompanhados. Eles permitirão que a SPÁguas, agência reguladora dos recursos hídricos de São Paulo, consiga agir com mais eficácia com o objetivo de minimizar os efeitos dos eventos climáticos extremos.

Para a diretora-presidente da SP Águas, Marise Grinstein, essa é uma sala importantíssima que já funciona e que precisa ser modernizada com novas tecnologias. “Com isso teremos diagnósticos cada vez mais completos, facilitando a tomada de decisões”, explicou Marise.

Conselho

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos passa a se reunir a cada três meses. A próxima reunião será em dezembro. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, a maior frequência de reuniões faz parte da intenção de fortalecimento do papel do Conselho. “É preciso que a informação chegue aos conselheiros de maneira mais assertiva. O objetivo é que o conselho tenha mais transparência e seja mais eficiente. Nós queremos utilizar os recursos hídricos de maneira mais racional. Quando falamos do fortalecimento do conselho, significa ter mais reuniões e olhar cada vez mais de forma integrada”, detalhou.

Na visão da subsecretária de Saneamento e Recursos Hídricos, Camila Viana, a proposta é dar maior dinamismo ao conselho para enfrentar os desafios climáticos. “O intuito é fortalecer esse colegiado, principalmente diante de cenários hidrológicos de eventos extremos”, disse.

O CERH é formado por 33 participantes, entre membros de secretarias do Estado e de organizações da sociedade civil.