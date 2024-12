Sakamoto supera João Reis e fica mais perto da vaga na semifinal da Procopio Cup

O tenista Pedro Sakamoto venceu mais uma e ficou próximo de garantir a vaga nas semifinais da Procopio Cup, torneio que vale vaga para o Rio Open- ATP 500 que acontece em fevereiro, no Rio de Janeiro. Os jogos da competição que homenageia o pioneiro do tênis no Brasil acontecem na Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo. Na fase de grupos até sexta-feira, as partidas começam a partir das 18h. Já no sábado (semifinais) e domingo (finais), os jogos acontecem a partir das 12h. Todas as partidas terão transmissão no site www.rioopen.com e no domingo, a final terá também transmissão do SporTV.

Pedro Sakamoto derrotou João Lucas Reis por 7/6(7) 6/2, anotou a segunda vitória no torneio e assumiu a liderança do Grupo Fuad Mattar.

“É sempre importante somar vitórias, o torneio está bem disputado, todo mundo está jogando bem. Conheço bem o João, já sabia que seria um jogo duro. Consegui seguir focado durante o jogo todo, me manter tranquilo e acreditar no modo de jogo que planejei antes. Isso me deu tranquilidade nas horas mais importantes”, comentou Sakamoto.

“Com um set acima, eu consegui dominar mais ações e sair com a vitória. É final de temporada, mas sempre temos um gás extra para continuar focado e performar bem”, finalizou o atleta paulista.

Na outra partida do Grupo Fuad Mattar, Pedro Boscardin derrotou José Pereira por 6/3 7/6(5), conquistou a primeira vitória na Procopio Cup e se recolocou na briga pela classificação.

“Sabia que o jogo de hoje seria duro, mas eu estava jogando um bom nível de tênis, constante e errando pouco. Tive a cabeça muito boa no final, continuei focado no tiebreak e consegui sair com a vitória. Nosso grupo é muito parelho, todos jogadores têm um nível muito parecido”, afirmou Boscardin

Nesta quinta-feira, os atletas do Grupo Fuad Mattar descansam, enquanto os tenistas do Grupo Fernando Gentil entram em quadra.

Às 18h, João Bonini enfrenta Luis ‘Guto’ Miguel, com os dois em busca do primeiro triunfo na Procopio Cup. Na sequência, Daniel Dutra Silva e João Schiessl se duelam em busca da liderança do grupo.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, com os vencedores seguindo para a grande decisão. O campeão garante uma vaga no qualifying do Rio Open 2025, que acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club.

A Procopio Cup homenageia Alcides Procopio, uma figura crucial para a história do tênis brasileiro e pioneiro em muitos âmbitos. Entre os seus feitos desbravando o Brasil e o mundo em busca do crescimento do esporte, Alcides Procópio foi o primeiro campeão brasileiro de adultos, o primeiro brasileiro a ganhar três jogos em Wimbledon, o primeiro brasileiro a conquistar um título internacional, um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e presidiu a Federação Paulista de Tênis por 19 anos, além de criar o Banana Bowl, um dos maiores torneios infantojuvenis do mundo.

RESULTADOS DE QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO

Pedro Boscardin d. José Pereira, 6/3 7/6(5)

Pedro Sakamoto d. João Lucas Reis, 7/6(7) 6/2

A Procopio Cup é uma promoção da IMM, com realização do ICT.