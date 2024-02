Saindo do forno: Novo projeto de Samba de Gina Garcia chega em breve

Quase lá! A produção do álbum autoral de samba de Gina Garcia continua a todo vapor e os fãs não terão que esperar muito para ouvir as novas canções da artista, já que o novo projeto chega em breve! Após ter êxito na turnê ‘Gina Canta Gal – Sua voz, minha vida’ e com lotação de público, a cantora dá boas-vindas à uma nova fase em sua trajetória artística.

“Eu, ansiosa? Quase nada! Meu novo trabalho musical está ficando muito lindo. Não vejo a hora de mostrar para vocês as lindas composições que fiz com Umberto Tavares, Jefferson Júnior e Thiago Silva. Logo vocês poderão ouvir tudo!”, comenta Gina

O álbum autoral resgatará um pouco das origens da artista e promete conquistar o público que ama o gênero musical. Além disso, o projeto conta com nomes de peso nos vocais, tendo participações especiais em algumas canções. “É um álbum de samba conceitual, todo pautado na minha história de vida. Está uma lindeza só e teremos grandes participações!”, encerra a artista.

Além do projeto em andamento, Gina Garcia é destaque pelo sucesso do espetáculo ‘Gina Canta Gal – Sua voz, minha vida’, um tributo a Gal Costa. A turnê lotou casas de show na capital paulista e na cidade maravilhosa e contou com participação de Daniel Garcia, filho da cantora e conhecido como a drag queen Gloria Groove, Tiago Abravanel e Marina Sena.