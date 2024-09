‘Saidinha’: em quatro dias, mais de 560 são presos em São Paulo

As forças de segurança do estado de São Paulo recapturaram 547 detentos em quatro dias da saída temporária, que começou na última terça-feira (17). Além destes, foram presos em flagrante 16 criminosos que se valeram do benefício para praticar novos crimes.

Até a sexta-feira (20), do total de detentos flagrados descumprindo as regras da “saidinha”, 220 estavam na cidade de São Paulo e na região metropolitana, conforme o balanço atualizado do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No interior paulista, os policiais recapturaram 327 detentos: 94 na região de Ribeirão Preto; 40 em São José do Rio Preto; 39 em Sorocaba; 35 em Piracicaba; 29 em Bauru; 26 em São José dos Campos; 25 em Campinas; 18 em Santos; 18 em Presidente Prudente e 3 em Araçatuba.

Dos presos em flagrante, houve e casos na capital e região metropolitana e 13 no interior do estado, com destaque para a região de Campinas, com 4.

Durante a “saidinha”, os detentos não podem violar as medidas impostas pela Justiça para manter o benefício. Eles precisam permanecer na cidade informada à Justiça, não podem ficar na rua no período noturno e nem frequentar bares, boates, envolver-se em brigas ou praticar qualquer outro ato considerado grave perante o Poder Judiciário.

O descumprimento resulta na prisão e no retorno ao sistema prisional, conforme portaria publicada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), com anuência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), no ano passado.

Os detentos recapturados são encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame pericial e, em seguida, levados ao sistema prisional.

Na última saída temporária de presos, realizada entre 11 e 17 de junho, 677 detentos foram recapturados em todo o estado pelas forças de segurança violando as medidas impostas pela Justiça.