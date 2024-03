Saída temporária: polícia captura 490 detentos em uma semana em São Paulo

A Polícia Militar prendeu 490 detentos beneficiados pela saída temporária em todo o estado de São Paulo. Os sentenciados descumpriram as regras impostas pelo Poder Judiciário e foram reconduzidos ao sistema prisional. Do total, 38 foram flagrados cometendo novos crimes.

A maior parte das prisões por violar as regras do benefício aconteceu na capital paulista: 162 sentenciados foram detidos. Ribeirão Preto (57), Sorocaba (47) e Campinas (30) aparecem na sequência.

As prisões aconteceram entre terça-feira (12), quando a medida começou, até segunda-feira (18), data final para o retorno dos sentenciados às penitenciárias paulistas. O detento precisa cumprir uma série de requisitos, como não frequentar bares, permanecer na cidade indicada à Justiça e ficar em casa entre as 20h e as 6h do dia seguinte.

Desde o ano passado, no estado, todo sentenciado flagrado violando as regras é reconduzido ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com o aceite da Secretaria de Administração Penitenciária.

Uma resolução no Diário Oficial do Estado estabeleceu que os sentenciados identificados em descumprimento das condições impostas “deverão ser conduzidos a uma unidade do Instituto Médico Legal da Capital para realização do exame de corpo de delito”. Após o exame pericial, o policial responsável pela condução deverá levar os sentenciados aos Centros de Detenção Provisória ou para a Penitenciária Feminina da capital.

Além disso, o acordo de cooperação entre a SSP e o Tribunal de Justiça de São Paulo permite que os policiais tenham acesso aos processos dos réus que cumprem a pena fora das prisões. Dessa forma, é possível verificar durante a abordagem se as regras da saída temporária estão sendo cumpridas.

Detento da ‘saidinha’ suspeito de latrocínio é preso ao retornar ao presídio

A Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, na segunda-feira (18) suspeito de envolvimento em um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O suspeito, que cumpre pena em regime semi-aberto, teria cometido o crime durante a saída temporária.

De acordo com as investigações, o homem e um comparsa invadiram uma casa em Itanhaém, no litoral paulista, para roubar na sexta-feira (15). Um deles atirou na vítima, de 52 anos. Ontem, com o fim do benefício, o suspeito retornou ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Mongaguá.

Com a identificação do criminoso, os policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram ao CPP cumprir o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Ele estava preso desde 2020 por tráfico de drogas.

O envolvido no crime foi encaminhado para realizar exames periciais e na sequência levado para a Cadeia Pública de Peruíbe, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações da DIG prosseguem para a prisão do segundo envolvido no latrocínio.

Detentos da ‘saidinha’ são presos por tráfico de drogas

A Polícia Civil prendeu quatro homens que tentavam retornar ao presídio com drogas. O flagrante aconteceu ontem, em Taubaté, no interior paulista, durante uma operação da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Nas duas ações, os policiais contaram com a apuração do setor de inteligência. As informações indicaram que sentenciados tentaram ingressar no sistema prisional com drogas para comercializar no local.

Em um dos casos, os policiais abordaram um ônibus que saiu do Terminal da Barra Funda, em São Paulo, com destino ao Centro de Progressão Penitenciária (CDP) de Tremembé. Durante a abordagem do veículo, foi encontrado com um dos sentenciados uma sacola com drogas com 37 porções de cocaína e 25 de maconha embaladas e prontas para serem engolidas. O suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Em outra ação, os policiais pararam um carro com dois sentenciados que contrataram uma corrida para retornarem ao sistema prisional. Na vistoria, foram localizadas 126 porções de maconha. Ambos os suspeitos foram indiciados pelo crime de tráfico. O motorista também será investigado.

Os casos foram registrados como tráfico de drogas e associação para o tráfico na Deic de Taubaté.