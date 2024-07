Saiba quem são os herdeiros de Matthew Perry, que vão dividir R$ 700 milhões

O patrimônio de Matthew Perry, o Chandler de “Friends“, estimado em quase R$ 700 milhões, deverá ser distribuído entre seus herdeiros. O ator chegou a nomeá-los antes de morrer em outubro do ano passado, aos 54 anos.

Perry possuía em seu nome US$ 1,5 milhão, aproximadamente R$ 8,5 milhões, mas ele guardou US$ 120 milhões, cerca de R$ 682 milhões, em um fundo fiduciário, segundo o jornal The Sun, que teve acesso ao inventário do ator.

Perry nomeou como seus beneficiários em caso de morte o pai, John Perry, a mãe, Suzanne Morrison, a meia-irmã Caitlin Morrison e a ex-namorada Rachel Dunn.

Dunn e Perry se relacionaram por dois anos, de 2003 a 2005, quando ele tinha 35 anos e ela 19. Em seu livro de memórias, “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As Memórias do Astro de Friends”, o ator descreve Dunn como “a namorada dos sonhos”.

Perry foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, no dia 28 de outubro, vítima de efeitos agudos da cetamina, que pode ter efeitos alucinógenos e é usada no tratamento de doenças psicológicas.