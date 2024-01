Saiba quem são as vítimas mortas em queda de avião de pequeno porte na Grande SP

Os advogados e empresários Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, e Ricardo Falarini, de 60, morreram na queda de um avião nesta quinta-feira, 25, em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. Eles passariam o fim de semana pescando no Rio Paraná, em Presidente Epitácio, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul.

Os dois eram aficionados pela pesca e Falarini exibia fotos com peixes, como o tucunaré, em sua rede social. Nos destroços do avião, foram encontrados apetrechos de pesca que eles usariam na viagem.

Conforme informações de funcionários do aeroporto de Presidente Venceslau, cidade vizinha a Presidente Epitácio, a aeronave deveria pousar no aeródromo local e ficaria no hangar de um amigo que os dois empresários costumavam utilizar em suas viagens.

Eles se hospedariam na cidade vizinha – Epitácio -, que fica às margens do Rio Paraná, que na região forma um grande lago devido à barragem da Hidrelétrica Sérgio Motta. A pesca do tucunaré é uma das principais atrações da cidade, considerada estância turística.

A distância da capital é superior a 600 quilômetros, mas o voo dos dois amigos duraria cerca de duas horas.

Falarini tinha negócios no ramo imobiliário. Em sua página no Facebook ele se apresentava como sócio-diretor da ML Negócios Imobiliários, localizada na região da Vila Prudente, em São Paulo.

Era também advogado atuante, com inúmeros processos em varas da capital e do interior, versando principalmente sobre direitos imobiliários. Ele e a esposa integravam o Rotary Club na capital – em 2017, ele assumiu a presidência do Rotary da Vila Alpina.

Silva era proprietário de uma rede de farmácias, em sociedade com a esposa. Ele era advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo (OAB-SP) desde 2002.

Conhecido como Bene Danita, o empresário foi candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2002 pelo partido Republicanos e ficou como suplente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em sua declaração de bens, ele registrou a posse de duas aeronaves Cessna.

Em suas páginas em redes sociais, a subseção de Vila Prudente da OAB paulista divulgou nota de pesar pelo falecimento dos advogados e de solidariedade com as famílias. Amigos e familiares das vítimas também manifestaram pesar nas redes sociais, lamentando a perda. O Rotary divulgou nota de pesar pela morte de Falarini.

Tempo ruim

A aeronave modelo PA24-260, ano 1970, com prefixo PT-DKA em que os dois amigos viajavam saiu do Campo de Marte, em São Paulo, e caiu por volta das 10 horas, em uma área de mata, no município de Rio Grande da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, na divisa com Ribeirão Pires. O tempo estava chuvoso na região e havia pouca visibilidade na hora do acidente.

À Polícia Civil, vizinhos relataram terem visto um avião de pequeno porte voando baixo e caindo, com estrondo, no terreno de uma chácara.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e encontraram os ocupantes da aeronave sem vida. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Santo André. O avião ficou destruído.

Uma equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), esteve no local e realizou a perícia, que inclui coleta de dados, imagens e verificação dos danos sofridos pela aeronave na queda.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular. A morte dos ocupantes do avião também é investigada em inquérito aberto pela Polícia Civil de Ribeirão da Serra.