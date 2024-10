Saiba quem são as vítimas da queda de avião no Vale do Paraíba

Cinco pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na tarde desta quarta-feira (23), em Santa Branca, na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba.

A aeronave, com os cinco ocupantes, caiu em uma área de mata na divisa das cidades de Paraibuna e Santa Branca durante forte temporal que atingiu a região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave bateu em um morro e pegou fogo após o impacto.

Todos trabalhavam para a empresa Abaeté Aviação, da Bahia. A aeronave partiu de Florianópolis (SC) com destino a Belo Horizonte (MG).

As vítimas foram identificadas como Jefferson Rodrigues Ferreira, 36, comandante; Dulcival da Conceição Santos, 39, copiloto; Sylvia Rausch Berreto, 31, médica; Joseilton Borges, 53, mecânico; e Erisson Silva da Conceição Cerqueira.

O Cremeb (Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia) lamentou a morte.

“Neste momento de tristeza, o Cremeb expressa aos familiares, amigos e colegas da Dra. Sylvia Rausch Barreto as mais sinceras condolências pela abrupta perda de uma jovem profissional”, afirmou em publicação no Instagram.

O Coren-BA (Conselho Regional de Enfermagem da Bahia) prestou condolências à família de Erisson Cerqueira.

“Neste momento de dor e luto, expressamos nossas sinceras condolências e nos unimos à tristeza de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar ao lado de Erisson. Nosso mais sincero sentimento de pesar”, afirmou em nota.

O PCdoB (Partido Comunista do Brasil) na Bahia publicou texto em homenagem ao mecânico Joseilton Borges, conhecido como Bicudo. Segundo o partido, ele era membro do Comitê Municipal de Lauro de Freitas e um dos fundadores do Sindicato dos Aeroviários e Aeroviárias da Bahia.

“Bicudo foi um grande batalhador na luta diária em defesa da classe trabalhadora, sempre presente nas atividades em Lauro de Freitas com seu sorriso e palavras de apoio ao partido. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a construção partidária, sindical e social”, publicou o partido.

O PCdoB se solidarizou com a família.

“Aos seus familiares, amigos, companheiros de luta e ao nosso Comitê Municipal de Lauro de Freitas, expressamos nossa total solidariedade e apoio. A perda de Bicudo é irreparável, mas seu legado de luta e dedicação permanece vivo entre nós. Descanse em paz, camarada Bicudo. Sua força e exemplo seguirão nos guiando”, afirmou o PCdoB.