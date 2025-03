Saiba quem é Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil que se declarou nas redes

No último sábado, 15, Rafael Dragaud, ex-marido da cantora Preta Gil, fez uma declaração carinhosa em suas redes sociais, demonstrando apoio à artista após o primeiro show da turnê “Tempo Rei”, do renomado músico Gilberto Gil, realizado em Salvador. Dragaud, que ocupou a posição de diretor artístico do evento, publicou uma foto ao lado de Preta em seu perfil no Instagram, acompanhada da frase “Eu te amo”.

A resposta da cantora não deixou dúvidas sobre o afeto mútuo: “Amo mais. Parabéns, meu coração não cabe tanto orgulho de você, que primor!!!” escreveu Preta nos comentários da publicação. A imagem foi capturada logo após o show, em um clima festivo que celebrou o sucesso da primeira etapa da turnê.

Além de seu vínculo com Preta, Dragaud também registrou um momento com seu ex-sogro, Gilberto Gil, reforçando os laços familiares. O roteirista e ex-diretor-executivo da TV Globo trabalhou na emissora por três décadas e teve papel fundamental na criação e direção de programas icônicos como “Conversa com Bial”, “Mais Você”, “Encontro”, “É de Casa” e “Altas Horas”.

Vale ressaltar que Preta Gil passou por um período delicado de saúde. Desde o dia 8 de março, a artista estava internada devido a uma infecção urinária e foi monitorada na UTI. No entanto, recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 14, e participou do show do pai no dia seguinte. Em sua declaração sobre a experiência recente no hospital, Preta afirmou: “Eu estou bem. Estou me sentindo bem. Fui muito bem tratada aqui em Salvador”.

A cantora também mencionou os desafios que tem enfrentado desde que foi diagnosticada com um câncer agressivo em 2023. Ela já passou por diversas internações e cirurgias relacionadas ao tratamento. Preta revelou: “Independente da sonda, eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter, por conta de um tumor que eu tinha na ureter. Essas questões de infecções no trato urinário e rim é um assunto que ficou delicado para mim”.

Com coragem e resiliência, a artista enfatizou a importância de cuidar de sua saúde: “Vou ter sempre que tomar cuidado. Mas não é algo que dependa de mim”, concluiu.