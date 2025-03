Saiba quando música inédita do Linkin Park será lançada

Em 2024, o renomado grupo Linkin Park fez sua tão aguardada volta ao cenário musical, apresentando-se com uma nova formação. Com Emily Armstrong assumindo os vocais e Colin Brittain na bateria, a banda lançou em novembro o álbum From Zero, seu primeiro trabalho inédito desde 2017. Para complementar esse retorno triunfante, o grupo anunciou uma turnê que abrange diversas cidades ao redor do mundo, incluindo São Paulo, entre setembro e novembro.

Recentemente, rumores sobre novas músicas começaram a circular nas redes sociais. Um vídeo revelador trouxe à tona imagens de Armstrong e Mike Shinoda, vocalista e multi-instrumentista da banda, em estúdio. Nele, a nova vocalista entoa a enigmática frase “Sometimes it feels like…”. Embora o álbum From Zero tenha sido lançado há pouco tempo, os fãs foram surpreendidos pela confirmação de um novo single.

A canção intitulada Up from the Bottom está programada para ser lançada na próxima quinta-feira, dia 27. A revelação do título foi inicialmente feita por meio de uma postagem no Instagram da banda, que deixou muitos fãs intrigados.

Os integrantes do Linkin Park expressaram grande entusiasmo em relação a Up from the Bottom. Durante uma entrevista à Billboard no iHeartRadio Music Awards, Joe Hahn, o DJ da banda, declarou que a nova faixa é “a melhor música que já fizemos”, enquanto Shinoda se mostrou otimista ao afirmar que ela possui “o melhor videoclipe” do grupo. Hahn complementou essa descrição ao mencionar que o clipe é “um pouco alucinante”, mas se harmoniza perfeitamente com a canção.

O álbum From Zero obteve um sucesso estrondoso nas paradas musicais, alcançando a primeira posição em 15 países, entre eles Reino Unido, Alemanha, Austrália, França e Portugal. No entanto, nos Estados Unidos, a banda ficou na segunda colocação, superada pelo EP Golden Hour: Part.2, do grupo de K-Pop Ateez. Apesar dessa pequena frustração no mercado americano, From Zero tornou-se o álbum de rock mais bem posicionado nas paradas gerais dos EUA em 2024, um feito que não ocorria desde novembro do ano anterior com One More Time…, do Blink-182.

A From Zero World Tour foi reiniciada na Cidade do México em janeiro deste ano e passará por vários continentes. O encerramento da agenda da turnê contará com quatro apresentações no Brasil: Rio de Janeiro (08/11), São Paulo (10/11), Brasília (13/11) e Porto Alegre (15/11). Os ingressos ainda não estão disponíveis para venda.