Saiba quando Atlético-MG e Botafogo jogam pelas semifinais da Libertadores

A Conmebol divulgou, na tarde desta sexta-feira (27), as datas e horários das semifinais da Copa Libertadores. Atlético-MG e Botafogo são os clubes brasileiros envolvidos na disputa.

Os times brasileiros vão disputar os primeiros jogos em casa. A partidas de volta serão nas casas de River Plate, da Argentina, e Peñarol, do Uruguai.

O Atlético-MG enfrenta o River Plate no dia 22 de outubro, na Arena MRV, às 21h30. O segundo encontro será dia 29 do mesmo mês, no Monumental, também às 21h30.

O Botafogo vai pegar o Peñarol no dia 23 de outubro, no Nilton Santos, às 21h30. O novo jogo será no dia 30, no Campeón del Siglo, no mesmo horário.

Atlético-MG e Botafogo eliminaram Fluminense e São Paulo, respectivamente. O River Plate passou pelo Colo Colo, enquanto o Peñarol deixou para trás o Flamengo.