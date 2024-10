Saiba quais serviços podem ser solicitados pelos canais digitais da BRK

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, disponibiliza diversos canais digitais de atendimento para que seus clientes acessem os serviços prestados pela empresa.

Por meio da agência virtual Minha BRK, pelo telefone de atendimento gratuito, o 0800 771 0001, pela página da empresa na internet e no Facebook , os clientes da empresa podem solicitar até 16 tipos de serviços de forma virtual. Os mais procurados são a segunda via de fatura, informações sobre as faturas de água e esgoto, contas em aberto e a consulta do histórico de consumo.

Segundo Eduardo Curtis, responsável pela área comercial da BRK, a oferta de serviços digitais simplifica e facilita o atendimento ao cliente, otimizando o tempo e permitindo que eles consigam resolver questões práticas e sanar as possíveis dúvidas de acordo com as suas necessidades e rotina, com mais autonomia, comodidade, segurança e de uma maneira mais moderna.

“Os serviços oferecidos pela Minha BRK permitem que os clientes do município agilizem a resolução de algumas questões de forma simples, prática, rápida e segura”, ressalta Eduardo.

Confira a lista de serviços que podem ser solicitados sem a necessidade de deslocamento até a loja da BRK:

2ª via de conta

Contas pagas

Contas por e-mail

Histórico de consumo

Onde pagar sua conta

Débito automático

Estrutura tarifária

Tabela de Serviços

Leitura Fácil

Visualizar dados cadastrais

Adicionar ou remover imóveis

Notificar problema

Cadastro do cartão de crédito para pagamentos das faturas

Troca de titularidade

Cadastro de débito automático

Religação por inadimplência

Além da Minha BRK, a empresa disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001 de segunda a sexta das 8h às 20h, e sábados das 8h às 14h, ou o telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas.