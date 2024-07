Saiba quais são os melhores horários para pegar a estrada no feriado de 9 de Julho

Cerca de 2,7 milhões de veículos devem deixar a capital paulista a partir desta sexta (5) rumo ao interior ou litoral para aproveitar o feriado prolongado de 9 de Julho, da Revolução Constitucionalista de 1932, estima a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Segundo a agência, o tráfego nas saídas da capital deve aumentar já no horário do almoço desta sexta, variando conforme o destino. Confira a previsão das concessionárias.

SISTEMA ANCHIETA – IMIGRANTES

– Sexta (5) – Operação normal (5×5)

– Sábado (6) – das 9h às 18h – Operação Descida 7×3

– Domingo (7) – das 9h às 13h – Operação Descida 7×3; e das 20h à 0h – Operação Subida 2×8

– Segunda (8) – Operação normal (5×5)

– Terça (9) – Operação normal (5×5)

SISTEMA ANHANGUERA – BANDEIRANTES

– Sexta (5) – das 16h às 20h

– Sábado (6) – das 9h às 12h

– Terça (9) – das 14h e 20h (retorno)

SISTEMA CASTELLO BRANCO – RAPOSO TAVARES

– Sexta (5) – 16h e 20h

– Sábado (6) – das 9h às 12h

– Terça (9) – das 14h às 20h (retorno)

VIA DUTRA

– Sexta (5) – das 14h às 21h

– Sábado (6) – das 7h às 15h

– Terça (9) – das 13h às 20h (retorno)

CORREDOR AYRTON SENNA – CARVALHO PINTO

– Sexta (5) – das 11h às 23h

– Sábado (6) – das 6h às 18h

– Domingo (7) – das 8h às 13h

– Terça (9) – das 11h às 23h (retorno)

RODOVIA DOS TAMOIOS

– Sexta (5) – das 11h às 23h

– Sábado (6) – das 6h às 18h

– Domingo (7) – das 8h às 13h

– Terça (9) – das 11h às 23h (retorno)

RODOANEL

– Sexta (5) – das 15h às 20h

– Sábado (6) – das 9h às 10h

– Terça (9) – expectativa de tráfego normal

SISTEMA ANCHIETA – IMIGRANTES

A concessionária Ecovias estima que aproximadamente 364 mil veículos descerão a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). O fluxo de veículos deve se intensificar a partir de sábado, das 9h às 18h, quando será implantada a Operação Descida 7×3, assim como no domingo, das 9h às 13h. Para o retorno à capital, espera-se tráfego intenso ainda no domingo, das 20h à 0h, com Operação Subida 2×8.

Emergências: 0800-019-7878 (WhatsApp)

SISTEMA ANHANGUERA – BANDEIRANTES

Cerca de 871 mil veículos devem circular pelo sistema durante o feriado. Os horários de maior movimento serão nesta sexta, das 16h às 20h, e no sábado, das 9h às 12h. Para o retorno, a previsão é de trânsito intenso na terça, entre 14h e 20h. Além disso, a Operação Caminhão estará em vigor, direcionando os caminhões com destino à capital pela rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a rodovia Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23.

Emergências: 0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

SISTEMA CASTELLO BRANCO – RAPOSO TAVARES

No sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, a expectativa é de 661 mil veículos em circulação no feriado. Os horários de maior movimento serão nesta sexta, entre 16h e 20h; no sábado, das 9h às 12h; e na terça, das 14h às 20h. As obras em execução que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas nos horários de pico, diz a concessionária.

Emergências: 0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

VIA DUTRA

A previsão da concessionária é que mais de 1 milhão de veículos passem pela rodovia durante o feriado. Obras em andamento na região metropolitana de São Paulo e de São José dos Campos continuarão porque não interferem no fluxo, segundo a CCR RioSP.

Emergências: 0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

CORREDOR AYRTON SENNA – CARVALHO PINTO (SP-070)

Durante o feriado, a Ecopistas prevê que cerca de 680 mil veículos circulem nas rodovias do sistema, nos dois sentidos. Os horários de maior movimento serão nesta sexta, das 11h às 23h; no sábado, das 6h às 18h; e no domingo, das 8h às 13h. Para o retorno, a previsão é de trânsito intenso na terça, das 11h às 23h.

Emergências: 0800-777-0070 (WhatsApp)

TAMOIOS (SP-099)

A concessionária Tamoios estima até 148 mil veículos circulando na rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte de São Paulo. A serra antiga é usada como pista de descida (São José dos Campos – Caraguatatuba), a serra nova como via de subida (Caraguatatuba – São José dos Campos).

No sentido litoral, obras na pista estarão suspensas nesta sexta e no sábado. No sentido São José dos Campos, a suspensão será de domingo até as 14h de quarta-feira (10). Em razão do feriado, não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis da serra nova e do Contorno Norte na segunda e na terça. Nos dias em que não houver suspensão, as obras serão condicionadas ao fluxo registrado na região.

Emergências: 0800-545-0000

RODOANEL

A concessionária SPMar prevê que 959 mil veículos circulem nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas até domingo (7). No trecho Oeste, a concessionária CCR RodoAnel espera um movimento de 1,1 milhão de veículos.

Emergências: 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Para fiscalizar as rodovias e garantir a segurança dos motoristas no feriado, a Artesp preparou um esquema que inclui 223 ambulâncias, 300 guinchos e 209 Postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, telefones de emergência, pontos de wi-fi e estações meteorológicas estarão espalhados por mais de 11 mil km de rodovias.

O Comando de Policiamento Rodoviário informou que também intensificará as ações de fiscalização nas rodovias paulistas de 0h desta sexta até as 23h59min de terça, com a Operação 9 de Julho 2024.

Serão realizadas diversas ações de fiscalização, em especial visando a coibir a condução de veículos sob influência de álcool ou outras substâncias e a utilização de telefone celular ao volante, dois comportamentos considerados críticos pela fiscalização.

Outro alerta do comando é para os motoristas dirigirem com cuidado quando houver neblina na pista, uma condição climática comum do inverno.