Saiba quais alimentos podem ajudar a aliviar a ressaca

As festas de réveillon são marcadas por muita alegria e pela presença de bebidas alcoólicas. E é bem comum exagerar e no dia seguinte sentir os efeitos do álcool no organismo. De acordo com a nutricionista Patrícia Davidson, especialista em saúde hormonal natural e saúde da mulher, os sintomas da ressaca incluem fadiga, náusea, dor de cabeça, sensibilidade à luz, desidratação ou tontura que dura várias horas.

“O álcool bloqueia a produção de um hormônio que ajuda seu corpo a segurar a água, levando a desidratação e perda de eletrólitos como potássio e sódio. Acredita-se que o corpo experimenta respostas hormonais e imunes específicas durante uma ressaca que desencadeiam sintomas diferentes”, explica a nutricionista

Embora não haja cura conhecida para ressaca, vários alimentos e bebidas podem aliviar os sintomas.

Patricia listou alguns alimentos de fácil digestão e ricos em sódio e eletrólitos, mas com algumas características específicas :

Ricos em potássio: como banana que vai atender a 9% da necessidade diária de potássio e abacate que atende 15% dessa demanda

Ricos em citrulina e água: como melancia que aumenta a chegada de fluxo sanguíneo maior pro cérebro e re hidrata pela quantidade de água alta contida nela

Rico em vitamina c que poupa glutationa, como: laranjas . A glutationa ajuda o fígado a fazer o detox do álcool mais rápido , retirando os subprodutos tóxicos do álcool. Outro alimento que tem cisteína, um aminoácido que se converte em glutationa são os ovos .

Ricos em minerais , eletrólitos e água: frutas e vegetais frescos , aspargos também podem acelerar o detox de álcool pelo fígado. A batata doce também é ótima porque atende a alta quantidade de magnésio e potássio necessários para lidar com a ressaca.

Ricos em carboidratos: beber demais leva a hipoglicemia . Com quantidades importantes de álcool o fígado para de conseguir regular os níveis de glicose então a hipoglicemia é uma consequência , com isso comer mais carboidratos após beber pode ajudar nos sintomas de ressaca .

Rico em aminoácidos: o álcool pode diminuir a capacidade do corpo lidar com aminoácidos , então aumentar a ingestão de proteína, como frango e peixes.

Rico em eletrólitos e antioxidantes: água de coco

Rico em sódio: picles, suco de tomate temperado

Beber bastante líquido até a urina ficar mais diluída e de coloração clara. A urina mais escura indica concentração e poucos líquidos não alcoólicos ingeridos. Beba água , repositor hidroeletrolítico e sucos de fruta fresca.

Os melhores suplementos incluem : nac, cardo Mariano, extrato de chá verde , chlorella , spirulina, complexo B, repositor eletrolítico e ômega 3

Patricia Davidson indica quais devem ser evitados por quem está sentindo os efeitos da ressaca:

Não comer alimentos de difícil digestão como gorduras, frituras, carnes gordurosas como de churrasco . Evite também açúcar e sobremesa que podem precipitar uma hipoglicemia e cafeína, todos podem piorar os sintomas.