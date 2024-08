Saiba os custos mensais para manter uma casa em Orlando

Orlando, com suas atrações mundialmente conhecidas e clima agradável, atrai muitos investidores, incluindo brasileiros famosos. Celebridades como Luciano Huck e Angélica, Ivete Sangalo, Simone Mendes, Larissa Manoela, Kaká, Neymar Jr., possuem propriedades no Storey Lake Resort, destacando a popularidade deste destino entre os brasileiros. No entanto, além do charme e das oportunidades de renda, é crucial entender os custos de manter uma casa nesta região.

“Os custos mensais de uma propriedade no Storey Lake Resort estão diretamente relacionados à renda gerada pelos aluguéis de curto prazo, já que estas casas são frequentemente alugadas como casas de férias. Planejar financeiramente é essencial para maximizar os lucros,” revela o corretor de imóveis Daniel Dourado.

Os custos mensais incluem:

Energia Elétrica: $140 a $617

Água: $0 a $206

Internet: $70 a $150

Taxas de Associação de Moradores (HOA): $450 a $660

Administração: Aproximadamente $150

Manutenção da Piscina: Cerca de $100

Controle de Pragas: Aproximadamente $20

Manutenção Geral: Cerca de $100

Comissões: Cerca de $1,150

Impostos sobre a Propriedade: $420 a $2,148

Seguro: $46 a $173

Para uma casa de 6 quartos e 5 banheiros, o custo mensal total pode ser cerca de $4,968.

Alta Temporada:

Uma casa de 6 quartos pode gerar entre $8,000 e $10,000 por mês.

Baixa Temporada:

A mesma casa pode gerar entre $4,000 e $6,000 por mês.

Considerando uma média de $7,000 por mês em renda de aluguel (levando em conta alta e baixa temporada), aqui está uma análise simplificada:

Renda de Aluguel Média Mensal: $7,000

Custo Mensal Total: $4,968

Lucro Médio Mensal: $2,032

Mesmo nos meses de baixa temporada, a renda gerada pelo aluguel pode cobrir os custos mensais e ainda proporcionar lucro.

Para garantir a lucratividade, uma gestão eficiente é essencial, incluindo:

-Estratégias de marketing eficazes para maximizar a ocupação.

-Manutenção regular para evitar custos inesperados.

-Preços de aluguel ajustados conforme a temporada para atrair mais hóspedes.

Investir em uma propriedade no Storey Lake Resort pode ser altamente vantajoso. Contudo, é vital estar preparado para os custos e planejar cuidadosamente para garantir que a propriedade permaneça lucrativa. Com a orientação de especialistas como Daniel Dourado, os investidores podem navegar pelos desafios e aproveitar ao máximo os benefícios de possuir uma casa de férias na Flórida.