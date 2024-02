Saiba onde os moradores do Grande ABC podem denunciar possíveis focos do mosquito da dengue

O Grande ABC, assim como várias regiões do país, tem registrado significativo aumento dos casos de dengue, doença provocada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Neste ano, a região já chega a 1.000 casos confirmados, segundo dados do Ministério da Saúde. O número supera todo o ano de 2023. Por isso, é preciso conscientizar a população para combater possíveis foco do inseto transmissor da doença.

Como a vacina ainda é limitada e distribuída para locais já com números considerados de uma epidemia, o que não é o caso do Grande ABC, conter a proliferação do mosquito ainda é a melhor forma de prevenção.

Para reforçar o combate ao Aedes aegypti, a população do Grande ABC pode denunciar possíveis criadouros do mosquito, como focos de água parada.

Santo André:

Sistema Integrado de Atendimento (SIA): telefone 0800-019-1944

Diadema:

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ): telefone 0800-771-0963), Whatsapp (11) 40595892 e e-mail ccz@diadema.sp.gov.br.

Mauá:

Ouvidoria do SUS: telefones 0800 760 9000, 4512-7499, 4512-7838

Ribeirão Pires:

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ): telefone (11) 4824-3748

Rio Grande da Serra:

Ouvidoria Municipal: telefone (11) 2770-0212