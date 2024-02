Saiba onde encontrar soro para picada de escorpião em São Paulo

É no verão, de dezembro a março, que maiores cuidados em relação a acidentes com escorpiões são necessários. O clima úmido e quente é ideal para o aparecimento desses animais. Nas grandes cidades, eles se abrigam em esgotos e entulhos.

Os aracnídeos se alimentam principalmente de baratas, podendo aparecer também em locais próximos a áreas com acúmulo de lixo. Encontrá-los pode ser assustador, mas o verdadeiro perigo mora em suas ferroadas peçonhentas.

Em caso de picada, é necessária rápida injeção do soro antiescorpiônico, um antídoto à substância produzida pelo espécime. O veneno do escorpião age sobre o sistema nervoso, podendo causar morte por asfixia por paralisar os comandos do sistema respiratório.

Saiba onde encontrar o soro no estado de São Paulo.



Capital