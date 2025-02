Saiba onde assistir o clássico Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista

Na noite desta terça-feira, 6 de março, o Allianz Parque será o palco de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, onde o Palmeiras irá receber o Corinthians às 20h, no horário de Brasília. Este confronto faz parte da 7ª rodada do Campeonato Paulista e promete muitas emoções para os torcedores de ambos os lados.

A partida poderá ser acompanhada com exclusividade pelos canais Max e TNT. Para os fãs do futebol que desejam mais opções, o combo UOL Play + Max oferece a oportunidade de assistir a este embate e a todos os demais jogos do torneio estadual.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição do Grupo D, acumulando 11 pontos em seis partidas disputadas. Por outro lado, o Corinthians lidera o Grupo A com uma performance sólida, somando 18 pontos em sete jogos até o momento.

Este clássico é sempre aguardado com expectativa, visto que as duas equipes têm uma rivalidade histórica e desempenhos distintos na competição. O Palmeiras buscará uma vitória em casa para se aproximar da liderança, enquanto o Corinthians tentará manter sua posição de destaque no campeonato.