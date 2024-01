Aniversário de SP – Saiba o funcionamento dos postos de atendimento da SPTrans

A SPTrans informa que na quinta-feira (25), feriado de Aniversário de São Paulo, e na sexta-feira (26), o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto nos postos do Terminal Capelinha, que opera temporariamente das 6h às 20h, e Terminal Guarapiranga, que está fechado para obras. Já os postos Jabaquara e Santana estarão fechados no feriado e terão atendimento normal na sexta-feira. O Posto Central da SPTrans estará fechado nos dias 25 e 26 e voltará ao funcionamento normal na segunda-feira (29).

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.



Operação dos ônibus e Tarifa Zero

A frota do sistema de transporte público municipal no feriado (25), será correspondente a cerca de 4.830 ônibus em circulação. Na sexta-feira (26), a operação será a dos dias úteis.



Aos domingos e no feriado de 25 de janeiro os passageiros têm o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca. Quem estiver sem um Bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã

Nos dias 25 e 26 de janeiro não haverá funcionamento no Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local.

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Serviço

Dia 25 de janeiro – Aniversário de São Paulo

Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento normal, das 6h às 22h (exceto posto do Terminal Capelinha, que opera temporariamente das 6h às 20h, e posto do Terminal Guarapiranga, que está fechado para obras).

Postos Jabaquara e Santana – fechados

fechados Posto Central da SPTrans – fechado

fechado Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã – fechado

26 de janeiro