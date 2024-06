Saiba mais sobre as funcionalidades do aplicativo e-saúdeSP

Lançado em julho de 2020, o aplicativo e-saúdeSP foi criado durante o período da pandemia de Covid-19 para que os paulistanos passassem por avaliação médica por videochamada, sem a necessidade de ir até as unidades de saúde. Hoje, porém, as funcionalidades da plataforma se multiplicaram e permitem a integração dos dados clínicos, laudos de exames e informações sobre as vacinas, reunindo todo o histórico do paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital.

Saiba mais sobre as funcionalidades do e-saúdeSP

Busca Saúde – permite consultar todos os equipamentos da rede municipal de saúde.

Remédio na hora – esta funcionalidade pode ser acessada sem a necessidade de cadastro, e permite acesso ao sistema de busca por medicamentos nas farmácias da rede municipal de saúde, localizando assim em qual equipamento há disponibilidade do remédio desejado

Atendimentos – registro cronológico de todos os atendimentos recebidos na rede municipal de saúde.

SPrEP – canal de acesso às profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP) ao HIV, via teleconsulta, e que funciona todos os dias da semana (incluindo feriados), das 18h às 22h. A prescrição é realizada online e retirada de medicamentos é realizada nos serviços de saúde.

Pronto Saúde – atendimento digital – criado especialmente para casos não urgentes, permite atendimento por telefone ou videochamada, inicialmente por um time de profissionais da área de enfermagem e, caso seja necessário, encaminhamento para teleconsulta com um médico.

Agenda Fácil – acesso ao aplicativo Agenda Fácil, que permite agendar, consultar e cancelar consultas na rede municipal.

Modera SP – funcionalidade voltada à avaliação do consumo de álcool pelos usuários, o Modera SP permite, por meio de respostas a um questionário, identificar o padrão de consumo de cada pessoa, estabelecendo a partir daí uma jornada de acompanhamento que tem por objetivo promover reflexão e redução do consumo, além do encaminhamento de casos considerados de consumo de risco para suporte das unidades de saúde.

De mãos dadas – nesta área, é possível acessar a localização da rede referenciada para o atendimento de pessoas com problemas relacionados a álcool e drogas.

Vacina Sampa – reúne o Passaporte da Vacina com todas as doses recebidas contra Covid-19, Minhas Vacinas, com o registro de todas as vacinas recebidas, Quando vou me vacinar, com cronograma vacinal, Pontos de vacinação, com o mapa de todos os serviços da rede municipal de saúde e De olho na fila, com a situação das salas vacinais em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Dúvidas e suporte – ferramenta de acesso aos canais de suporte e esclarecimento de dúvidas, que pode ser acessada ao clicar nos três traços localizados no canto inferior esquerdo da tela. Nele, é possível, por exemplo, entrar em contato com a sua UBS de referência.

Minha Saúde – área onde o próprio usuário insere uma série de informações sobre sua saúde, além de dados como pressão sanguínea, Índice de Massa Corporal (IMC) e medicamentos dos quais faz uso.

Mãe Paulistana Digital – por meio do serviço, as gestantes de alto risco contatam as equipes de saúde, dão suporte telefônico para o acompanhamento gestacional e também durante o período do puerpério.

Ferramenta está disponível nas versões para celular e web

Para baixar o aplicativo, basta acessar a loja virtual do sistema operacional (Android e iOS) e buscar por “e-saúdeSP”. Sua utilização requer um cadastro com dados como CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail e telefone. Depois, é só fazer o login para ter acesso ao serviço. Se deseja somente obter a nova versão, é necessário fazer a atualização no mesmo local de compras, gratuitamente.

Vale destacar que o e-saúdeSP também conta com uma versão web.