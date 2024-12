Saiba como transportar seu pet no metrô

De acordo com estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil, o número de pets no País continua em evolução, superando a marca de 160 milhões em 2024 (+3,3% na comparação com 2022). Em São Paulo essa tendência se mantém, sendo que a capital paulista tem aproximadamente 2,5 milhões de cães e 1,3 milhões de gatos (estimativa de 2020). Com o número elevado de pets, não é difícil encontrá-los no transporte público juntos aos seus donos. Mas é preciso saber que existem regras para usar, por exemplo, os trens e metrôs da cidade.

Nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás 8-Diamante e 9-Esmeralda, a exemplo de todo o sistema metroferroviário de São Paulo, existem normas para o deslocamento dos pets. O transporte de animais de estimação na ViaMobilidade e ViaQuatro em dias úteis só é permitido em 3 períodos de menor movimento: até às 6h, entre às 10h e às16h e após às 19h.

Para serem transportados, os animais podem pesar no máximo 10 kg e é necessário que estejam em caixas adequadas e limpas. A caixa deve ser à prova de vazamento e não pode conter líquidos ou alimentos.

É importante identificar a caixa com o nome e o número de telefone do tutor, para que em caso de imprevistos possa ser localizado. E durante o percurso do pet é importante acompanhar sempre como está a caixa de transporte para não prejudicar a viagem de outros passageiros.

Vale lembrar que é proibido adentrar as estações com animais ferozes ou venenosos. Não são permitidos animais peçonhentos: cobras, aranhas, escorpiões, além de formigas e abelhas.

Já os cães-guia são liberados todos os dias e horários, tanto no auxílio às pessoas com deficiência visual, quanto no processo de socialização e treinamento deles.