Saiba como ter acesso à homeopatia na capital paulista

No Brasil a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 1980. Desde 2006 a ela integra, como especialidade médica, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Pics) do Ministério da Saúde (MS), na medida em que prioriza uma visão mais abrangente do indivíduo, em suas dimensões física, psicológica, social e cultural.

Atualmente, a especialidade está disponível em 12 equipamentos da rede municipal, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ambulatórios de Especialidades (AEs) e hospitais, em todas as regiões, que contam com 17 médicos homeopatas.

Medicamentos atuam estimulando o sistema de defesa

Uma das características marcantes da medicina homeopática é o vínculo que se forma entre médico e paciente, uma vez que a abordagem é sempre integral: além de sintomas físicos, o profissional procura saber como o paciente está psiquicamente, ou seja, como está seu humor, memória, pensamentos, se está tudo bem no trabalho e em suas relações afetivas e familiares, entre outros aspectos.

Uma vez feita esta anamnese aprofundada, o homeopata avalia os sintomas relatados e é com base nesta análise que o medicamento é prescrito, sempre com o objetivo de atuar sobre o sistema de defesa do paciente, nos casos de doenças agudas ou crônicas.

Atendimento na rede municipal

O acesso a uma consulta de homeopatia na rede municipal de saúde é feito a partir da solicitação do cidadão em sua UBS de referência. Os pacientes também têm acesso à dispensação dos medicamentos prescritos, que varia de acordo com a região.

