Saiba como será o funcionamento dos postos de atendimento da SPTrans na segunda e no feriado

A SPTrans informa que na segunda-feira (8), dia ponte, e na terça-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto nos postos dos terminais (Água Espraiada, Amaral Gurgel, Casa Verde, Jardim Ângela e João Dias), que estão fechados para obras. Já os postos Jabaquara e Santana abrem normalmente na segunda-feira e estarão fechados no feriado. O Posto Central da SPTrans não terá atendimento na segunda e terça-feira.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Operação dos ônibus

A frota do sistema de transporte público municipal na segunda-feira (8) será correspondente a 11.067 ônibus em circulação. No feriado (9) o atendimento será feito com 6.527 veículos.

Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã

Nos dias 8 e 9 de julho não haverá funcionamento no Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local.

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Serviço

8 de julho – Dia ponte

Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento normal, das 6h às 22h (exceto nos postos dos terminais Água Espraiada, Amaral Gurgel, Casa Verde, Jardim Ângela e João Dias, que estão fechados para obras).

Postos Jabaquara e Santana – funcionamento normal

Posto Central da SPTrans – fechado

Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã – fechado

9 de julho – Dia da Revolução Constitucionalista