Saiba como será o funcionamento dos bancos e da Bolsa no feriado de 25 de janeiro

As agências bancárias não vão abrir em São Paulo na próxima quinta-feira (25), feriado municipal em que se celebra o aniversário da cidade.

Segundo informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a decisão segue a resolução de 2020 do CMN (Conselho Monetário Nacional), “que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval”.

Mesmo que não seja nacional, o aniversário de São Paulo é considerado um feriado oficial pela Febraban. Carnês e contas de consumo vencidos no 25 de janeiro poderão ser pagos sem acréscimos na sexta-feira (26), dia útil.

A Febraban, no entanto, recomenda que os clientes utilizem os canais digitais (sites e aplicativos) oferecidos pelos bancos para realização de pagamentos e outras operações nos dias em que as agências bancárias ficarem fechadas.

Já na B3, a Bolsa brasileira com sede em São Paulo, haverá pregão regular, já que as negociações só são paralisadas em feriados nacionais.

“Temos operações originárias de todas as partes do país e um volume importante de negociações realizadas por investidores estrangeiros. Optamos então por considerar em nosso calendário apenas as datas de feriados nacionais”, disse Thiago Ferraz, superintendente de negociação da B3, em nota à imprensa.

FUNCIONAMENTO DOS BANCOS NOS FERIADOS NACIONAIS DE 2024

Dos 12 feriados nacionais, oito cairão em dia útil, e as agências não abrirão para atendimento aos clientes.

Os bancos também não funcionarão no Carnaval e Corpus Christi, que não são feriados nacionais, mas são considerados ponto facultativo em boa parte do país.

Veja abaixo os dias que os bancos não terão atendimento presencial

Carnaval: 12 de fevereiro (segunda-feira) e 13 de fevereiro (terça-feira)

Semana Santa: 29 de março (sexta-feira)

Dia do Trabalho: 1° de maio (quarta-feira)

Corpus Christi: 30 de maio (quinta-feira)

Proclamação da República: 15 de novembro (sexta-feira)

Dia da Consciência Negra: 20 de novembro (quarta-feira)

Natal: 25 de dezembro (quarta-feira)

Véspera de ano-novo: 31 de dezembro (sexta-feira)

Funcionamento a partir das 12h

Quarta-feira de Cinzas: 14 de fevereiro (quarta-feira)

Quatro feriados serão no sábado ou domingo, quando já não há atendimento presencial. São eles:

Tiradentes: 21 de abril (domingo)

Independência do Brasil: 7 de setembro (sábado)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (sábado)

Finados: 2 de novembro (sábado)