Saiba como será a operação das linhas metropolitanas da EMTU no Natal e Ano Novo 

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) terão operação especial para atender os passageiros no Natal e no Ano Novo, nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, a programação será equivalente à operação de sábado. No Natal (25/12), na véspera do Ano Novo (31/12) e no dia 1º de janeiro de 2025, a operação seguirá os horários de domingos.

A operação será monitorada e, se necessário, ajustes na programação ou na frota poderão ser realizados.

Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site da EMTU (clique aqui) ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android, onde também é possível acompanhar as viagens em tempo real.

Ônibus iluminados

Durante os períodos festivos de Natal e Ano Novo, diversas linhas da EMTU estão circulando com seus ônibus natalinos e iluminados.

No Terminal Vila Yara da EMTU, em Osasco, o Papai Noel está marcando presença desde novembro em um cenário encantado montado no terminal para tirar fotos com os passageiros. No próximo dia 23/12, o Papai Noel estará no local das 16h às 20h.

A Viação Pirajuçara, do Consórcio Intervias, decorou um ônibus com tema natalino e com luzes LED que acendem durante as viagens noturnas. O veículo está fazendo rodízio entre 16 linhas metropolitanas até 1/01, das 5h às 13h e das 16h às 0h, em Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco e São Paulo (Itaim Bibi, Metrô Butantã, Metrô Vila Sônia, Metrô Campo Limpo). Algumas viagens são conduzidas por motoristas caracterizados de Papai Noel ou Mamãe Noel, para proporcionar aos usuários uma viagem ainda mais especial.

Veículos iluminados também estão circulando nas linhas 468, 313 e 346, operadas pela BB Transporte e Turismo, e na 870, operada pela Viação Osasco, atendendo passageiros de Cotia, Santana de Parnaíba, Itapevi e Jandira.

Também estão decorados com motivos natalinos o VLT da Baixada Santista e ônibus da Região do ABC, do Alto Tietê e da Região Metropolitana de Sorocaba, operados pelas empresas NextMobilidade, ATT-Alto Tietê Transportes e São João.